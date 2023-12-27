 

Трамп и Байден на пути к президентскому матч-реваншу — этого избиратели хотят меньше всего

27.12.2023, 7:02, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Повторное столкновение Дональда Трампа и Джо Байдена на выборах в 2024 году вполне возможно, но многие американцы не хотели бы его увидеть, пишет The Hill. Действующего президента считают слишком старым для ещё одного срока, к моменту его завершения Байдену будет уже 86 лет. Трамп же запомнился людям своей одиозной политической кампанией против мексиканских мигрантов в 2016, к тому же сейчас у бывшего президента много юридических проблем.


AP

Соединённые Штаты приближаются к реваншу между Байденом и Трампом, но американские избиратели не хотели бы повторения этого противостояния, пишет The Hill.

Нынешнего президента считают слишком пожилым, чтобы провести «ещё четыре года в Белом доме». К концу потенциального срока ему будет аж 86 лет. К тому же рейтинг одобрения Байдена большую часть прошлого года держался ниже 40%.

Трамп же вызывает разногласия в обществе «с тех пор как он начал свою кампанию 2016 года», которая была направлена против мигрантов из Мексики.

Американское общество, по сути, разделилось на две части: одна не хочет видеть Байдена президентом, другая — Трампа. Как следует из опроса NBC News, — «70% американцев считают, что Байдену не следует выдвигать свою кандидатуру на переизбрание, а 60% заявили, что не считают, что Трампу следует баллотироваться на новый срок».

При этом оба всё равно являются «фаворитами на то, чтобы стать кандидатами от своих партий в ноябре следующего года».

«Избиратели всегда говорят опросчикам, что хотят больше выбора, потому что люди всегда хотят больше выбора», — считает Алекс Конант, работавший в президентской кампании сенатора Марко Рубио в 2016 году.

Тем временем Трамп удерживает лидерство на республиканских внутрипартийных выборах, которые пройдут в Айове 15 января, он опережает своих соперников в среднем на 50%. На это даже не влияет то, что против бывшего президента «выдвинуто более 90 уголовных обвинений».

На фоне разногласий в обществе появилась возможность появления так называемого «независимого билета», который может появиться в бюллетенях. Это идея представлена организацией «No Labels», которая сама себя называет «национальным движением здравомыслящих американцев». Организацией даже было проведено моделирование выборов, согласно которому «34 процента избирателей поддержали бы «билет единства» в гонке между Трампом и Байденом».

Критики считают, что такая инициатива лишь уведёт голоса у Джо Байдена и отдаст лёгкую победу Дональду Трампу. Но главный стратегический директор «No Labels» Райан Клэнси считает, что «у американцев будет очень сильный стимул познакомиться с этим билетом, потому что они глубоко недовольны тем выбором, который получают».


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