Мнение: О неджентльменском ударе по России… Почему они перестали стесняться?

То, о чём шептались политологи-конспирологи, внезапно из тайного стало явным.

Нет, не #Украина сумела нанести коварный и мощный ракетный удар по Феодосии. Берите выше…

Об этом совершенно прямо и недвусмысленно сказал высокопоставленный источник, не доверять которому нет оснований. Так что ловите информацию из первых уст.

Как известно, накануне ночью Воздушные силы ВСУ нанесли удар по большому десантному кораблю «Новочеркасск» в порту Феодосии. Он оказался успешным. И, что интересно, о нём немедленно доложил министр обороны Сергей Шойгу непосредственно президенту РФ Владимиру Путину. Ранее попадания по БДК — а они были и прежде, — на столь высокий уровень не выходили.

Ещё более неожиданно, что атаку прокомментировал… министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Удар Вооружённых сил Украины по российскому военному кораблю в Феодосии стал еще одним подтверждением того, что военная ситуация развивается в пользу украинских сил, заявил он в соцсети Х, бывший запрещённый в России «Твиттер».

«За последние четыре месяца уничтожено 20% Черноморского флота России. Доминирование России в Черном море теперь поставлено под сомнение, и новая „Коалиция морских возможностей“, возглавляемая Великобританией и Норвегией, помогает гарантировать победу Украины на море», — особо подчеркнул министр.

То есть, когда кремлёвские политологи утверждали, что «фактически удар по порту Феодосии нанесла не Украина, а Британия», они были правы. Потому что:

1. Ракеты британские.

2. Спутниковая разведка британская и американская.

3. Планирование операции — британо-американское.

4. Наведение ракет британскими офицерами.

5. Исполнение — совместное британо-американо-украинское.

Так что это война Британии против России, что Грант Шеппс косвенно подтвердил.

Нельзя не заметить, что вся британская политика на российском направлении стала более агрессивной после прихода экс-премьера Дэвида Кэмерона в британский «Форин-офис». Но само по себе возвращение бывшего отставника в активную политику, скорее всего, результат некоего консенсуса элит Соединённого Королевства. А значит, и вот этот удар — лишь следствие принятых истеблишментом решений.

Каких?

А встречный вопрос: почему именно сейчас Великобритания де-факто расписывается в своих тайных операциях столь цинично, нагло и откровенно?

Чего она этой откровенностью хочет добиться?

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