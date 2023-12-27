Мнение: О слове мясника… Орать?

Действительно, главный вопрос: как перестать орать?

Ну вот после такого

Ей-Богу, не знаю.

Главком ВСУ Валерий Залужный соизволил высказаться после горестного признания об успешном драпе манёвре остатков «захисників» из-под многострадальной Марьинки. И вот это…

Чёрт, даже не понимаю, как такое назвать?

Главком ВСУ Валерий Залужный опредрёк новые манёвры. «Не нужно нам зацикливаться и делать какое-нибудь “шоу или скорбь” вокруг конкретного населённого пункта. Ведение военных действий подчиняется своим законам, которые не зависят от того, понравится ли это депутатам или журналистам. У противника есть возможность концентрировать свои силы на определенном направлении. И они могут… [с Авдеевкой] сделать то, что произошло с Бахмутом. Нам дорог каждый клочок земли, будем оборонять ровно столько, сколько будет сил. Если сил окажется недостаточно — сохраняем людей, а потом отвоюем».

Ну вот как?

Если понимать буквально — это стратегия мясника. «Оборонять» бессмысленно каждый клаптик земли, пока не кончатся обороняющие, а затем лицемерно заявить, мол, «не нужно “делать скорбь” из утраты очередного населённого пункта, главное — “сохранить жизни”». Инвалидов, ага. Полгода назад их было не менее 50 тыс. на всю Украину, сейчас едва ли не вдвое больше, учитывая превосходство России в снарядах. И кладбища украинских солдат растут по всей ЛБС, поскольку у обороняющейся стороны нет ни ресурсов, ни возможностей возвращать тела побратимов. Притом что родным погибших не приходят даже скупые строки «пропал без вести».

Ну вот что это, если не целенаправленное самоистребление украинской нации?

Ребят, украинцы, скажите честно: сколько своих сограждан вы готовы положить под российские снаряды на каждый клочок земли, который вы реально не в силах защитить? Сколько собратьев готовы убить, чтобы отойти с этого квадратного метра на неделю, на день, на час позже?

Слушайте, а может, договоримся?

Сколько там у вас платят семьям погибших солдат ВСУ после сбора всех справок и подтверждений? Кажется, около 400 тыс. долл.? Ну давайте Россия просто выплатит эти грёбаные 200 млрд долл. семьям ещё не погибших 500 тыс. будущих мобилизованных, а вы просто отойдёте на границы Гетьманщины 1654 года, плюс Волынь и Львов оставите себе?

Согласны?

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