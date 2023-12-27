Рупор кремлевской пропаганды: Нейтральные спортсмены не получат ничего

Олимпийский комитет России начал выплачивать компенсации спортсменам, которых не допустили к Олимпийским играм-2024 в Париже. Обладатели золотых медалей получат 500 тысяч рублей, серебряные медалисты — 350, бронзовые — 250, просто участники — 150. Спортсмены, которые согласились выступать под нейтральным флагом, не получат ничего

Жалеть нейтральных спортсменов под белым флагом мы конечно же не будем. Деньги можно потратить и на более полезные дела.

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