Ученые открыли новый вид арктического осьминога

Как сообщает пресс-служба Казанского федерального университета, международная группа исследователей, в состав которой вошли представители кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии, открыли новый вид осьминога Muusoctopus aegir, обитающего в арктических водах.

Заведующий кафедрой Рушан Сабиров подчеркнул: «Следует заметить, что в последний раз новый вид арктических головоногих моллюсков был описан практически сто лет назад, еще в 1930-х годах». Диаметр осьминога, имеющего характерные особенности репродуктивного аппарата и у которого клювообразные мандибулы и радула, представляющая собой «терку» из мелких зубчиков, отличаются своеобразным строением, колеблется в диапазоне от 20 до 30 сантиметров.

Новый вид внесен в Международный зообанк и во Всероссийскую систему регистрации музейных экспонатов «КАМИС».