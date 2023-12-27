 

Ученые открыли новый вид арктического осьминога

27.12.2023, 1:50, Разное
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Как сообщает пресс-служба Казанского федерального университета, международная группа исследователей, в состав которой вошли представители кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии, открыли новый вид осьминога Muusoctopus aegir, обитающего в арктических водах.

Заведующий кафедрой Рушан Сабиров подчеркнул: «Следует заметить, что в последний раз новый вид арктических головоногих моллюсков был описан практически сто лет назад, еще в 1930-х годах». Диаметр осьминога, имеющего характерные особенности репродуктивного аппарата и у которого клювообразные мандибулы и радула, представляющая собой «терку» из мелких зубчиков, отличаются своеобразным строением, колеблется в диапазоне от 20 до 30 сантиметров.

Новый вид внесен в Международный зообанк и во Всероссийскую систему регистрации музейных экспонатов «КАМИС».


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