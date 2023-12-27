Назван сыр, снижающий уровень холестерина

Как сообщает британское издание Nutrition Prevention & Health, включение в рацион сыра Ялсберг способствует снижению уровня «плохого» холестерина в организме.

В рамках исследования испытуемые в течение шести недель употребляли ежедневно 57 граммов Ярсберга или 50 граммов Камамбера, а затем членам группы, евшей Камамбер, было предложено перейти на Ярлсберг. Было установлено, что после перехода на Ярлсберг уровень общего и «плохого» холестерина снизился, при этом сократился и уровень гликированного гемоглобина.

Ученые отмечают, что ежедневное употребление сыра Ярлсберг оказывает благотворное влияние на уровень остеокальцина и липидов, предполагая, что данный продукт снижает степень риска развития диабета, но для подтверждения этой теории следует провести дополнительные исследования.