 

Назван сыр, снижающий уровень холестерина

27.12.2023, 1:50, Разное
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Как сообщает британское издание Nutrition Prevention & Health, включение в рацион сыра Ялсберг способствует снижению уровня «плохого» холестерина в организме.

В рамках исследования испытуемые в течение шести недель употребляли ежедневно 57 граммов Ярсберга или 50 граммов Камамбера, а затем членам группы, евшей Камамбер, было предложено перейти на Ярлсберг. Было установлено, что после перехода на Ярлсберг уровень общего и «плохого» холестерина снизился, при этом сократился и уровень гликированного гемоглобина.

Ученые отмечают, что ежедневное употребление сыра Ярлсберг оказывает благотворное влияние на уровень остеокальцина и липидов, предполагая, что данный продукт снижает степень риска развития диабета, но для подтверждения этой теории следует провести дополнительные исследования.    


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