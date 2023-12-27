«Неразумно и незаконно» — обозреватель Bloomberg высказался против закона о конфискации российских активов

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Конфискация российских активов, хранящихся на счетах западных финансовых институтов, при помощи специально созданного закона противоречит международному праву и была бы «неразумной политикой». Обозреватель Bloomberg Андреас Клут отмечает, что такое решение США в долгосрочной перспективе может подорвать американскую мощь и ещё больше оттолкнуть страны глобального Юга.



АР

Через конгресс США проходит проект Акта о возобновлении экономического процветания и возможностей для украинцев (REPO). Проект предполагает разрешить президенту конфисковать миллиарды долларов активов Центрального банка России, замороженных на счетах западных финансовых институтов, и отдать их Украине, пишет обозреватель Bloomberg Андреас Клут.

По его словам, некогда решительная поддержка Украины, которую страны Запада пообещали оказывать «столько, сколько потребуется», последнее время пошатнулась. Однако без большего количества оружия и финансирования Киеву будет гораздо труднее поддерживать свои военные усилия. Именно поэтому Белый дом присматривается к активам российского Центробанка примерно на $300 млрд, хранящимся на счетах в западных странах.

Однако закон, если его примут, будет распространяться только на суверенные российские фонды внутри США, которые составляют всего несколько миллиардов. Основная часть российских денег за рубежом находится в Европе. Чтобы REPO помог Украине, пример США должен вдохновить европейцев.

И хотя, пишет Клут, на первый взгляд всё это может показаться «великолепной» идеей с точки зрения продолжения оказания поддержки Украине, на самом деле такое решение игнорирует международное право и было бы «неразумной политикой».

Дело в том, что такой шаг поднял бы ряд геополитических вопросов. В частности, это стало бы сигналом для Китая и других стран, у которых напряжённые отношения с США, что в следующий раз будут конфискованы активы их центральных банков. Поэтому они расширят усилия по хранению резервов в нейтральных финансовых институтах и в других валютах. В долгосрочной перспективе это может подорвать американскую мощь.

Даже более насущная проблема заключается в том, что принятие законов об аресте суверенных активов выглядело бы лицемерным для большей части мира. Многие страны, от Индонезии до Южной Африки и Бразилии, уже считают, что США делают всё, что им заблагорассудится, а потом оправдывают это. Таким образом, конфискация российских активов при помощи специально для этого созданного законодательства лишь ещё больше отдалит страны так называемого глобального Юга от Соединённых Штатов.