Рупор кремлевской пропаганды: Коротко о мразном
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
1. МВД РФ объявило в розыск иностранных агентов Куваева, Мунтян и Гудкова. Все они находятся за границей, отмечаются пещерной русофобией и помощью нацистскому режиму на Украине.
2. Нашелся Навальный. Теперь мотает срок в колонии строгого режима на Ямале. Так и заявил – надоело шить варежки, в Шторм Z не хочу, хочу осваивать арктическую целину.
3. Галкина и Пугачеву в список иноагентов по каким-то неведомым причинам отказались включать. Ну хрен с ней с Пугачевой, но вот как Галкина не включить – загадка природы.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет