 

Рупор кремлевской пропаганды: Коротко о мразном

27.12.2023, 0:55, Разное
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1. МВД РФ объявило в розыск иностранных агентов Куваева, Мунтян и Гудкова. Все они находятся за границей, отмечаются пещерной русофобией и помощью нацистскому режиму на Украине.

2. Нашелся Навальный. Теперь мотает срок в колонии строгого режима на Ямале. Так и заявил – надоело шить варежки, в Шторм Z не хочу, хочу осваивать арктическую целину.

3. Галкина и Пугачеву в список иноагентов по каким-то неведомым причинам отказались включать. Ну хрен с ней с Пугачевой, но вот как Галкина не включить – загадка природы.

Источник: Colonel Cassad


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