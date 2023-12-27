 

Американские ученые создали виброкапсулу для похудения

27.12.2023, 0:40, Разное
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Как сообщает издание Science Advances, группа американских ученых разработала специальную капсулу, предназначенную для снижения аппетита за счет вибраций.

Капсула, по размеру схожая с обычной таблеткой с поливитаминами, при попадании в организм посылает через блуждающий нерв сигнал, заставляющий мозг думать, если принять капсулу за 20 минут до еды, что человек сыт. Энергии батарейки из оксида серебра хватает на 30 минут, после чего капсула выводится из организма естественным путем.

Использование виброкапсулы, как отмечают ученые, увеличивает уровень гормонов С-пептида, пептида YY и ГПП-1, вызывающих чувство сытости и способствующих пищеварению, в то время как степень содержания гормона, отвечающего за чувство голода, снижается.              


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