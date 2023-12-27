Обозначен способ снижения расходов на лечение на 70%

Как сообщает издание Journal of Transport & Health, снижение степени физической активности приводит к увеличению расходов на медицинскую составляющую, что показали результаты исследований, проведенных японскими учеными во время пандемии COVID-19.

В ходе эксперимента было установлено, что за счет увеличения времени, выделяемого на прогулки, затраты на лечение можно снизить на 70%, в то время как частое использование автомобиля и общественного транспорта может, в худшем случае, увеличить данную статью расходов на 160%.

Полученные результаты четко указывают на необходимость поддержки подвижности населения со стороны правительства в периоды ограничений, причем авторы исследования призывают создавать города, в которых люди смогут жить без автомобилей.