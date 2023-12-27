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Ярославцы ежедневно оплачивают по карте товаров на 1 млрд рублей

27.12.2023, 13:13, Детали
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По данным ярославского отделения Банка России на начало IV квартала текущего года на руках у жителей области находилось почти 3,4 млн банковских карт.

За последние 3 месяца около 2,2 млн карт ярославцы использовали для выполнения операций. С января по сентябрь общий объем операций по картам составил 838,5 млрд рублей, из которых 20% – сумма снятых наличных, 35% – стоимость оплаченных товаров и услуг, 45% – переводы. Ежедневно жители региона тратят более 1 млрд рублей на безналичную оплату по карте и почти 1,4 млрд рублей на онлайн-переводы.

– Статистика показывает, что более трети карт у жителей региона не используется активно. Я советую закрыть карты, которые совсем не используются, чтобы в дальнейшем не было печальных сюрпризов в виде списания платы за годовое обслуживание или непогашенного долга по кредитке. Ревизия своих карт будет полезным делом в канун нового года, – посоветовал эксперт по платежным системам ярославского отделения Банка России Михаил Трохалев.




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