Мнение: ТАЙМКОДЫ психологического стрима

ТАЙМКОДЫ

0:18 Начало

0:50 Вечеринка у Ивлеевой и странная реакция на нее в “обществе”. Почему? Что заставляет людей оголяться, а старцев – негодовать?

5:03 Съёмки «Мастера и Маргариты» Юрия Кары

6:38 Военное время обостряет либидо

13:35 Пир во время чумы

16:05 Представление. КНИГА

18:35 Что можно сказать человеку, у которого погиб друг. Работу горя нельзя торопить

22:32 Война и распространение НБС. Ложное представление, что “война очищает мир от психопатов”

34:37 Каковы пределы пропаганды с точки зрения политтехнолога. Пропаганда следует скрытым желаниям. Текст в ЖЖ «Выбор провинции»

49:06 Итоги психологического года. 2023 – год перелома. Невротическое состояние. Обмен настроениями

55:21 Как люди превращаются в силовиков. Классификация по Афанасьеву. Силовик — принадлежность новой России. Балабанов — проповедник

1:04:38 Финансовые неприятности деморализуют сильнее, чем война? Деньги — отчеканенная свобода. Феномен скряги. Афоризм Ежи Леца о народной мудрости

1:15:45 Отношение к веганам и прочим ограничениям себя в пище. Форма невроза

1:23:31 О суперстимуле и на кого он сильнее действует. Комплекс неполноценности по Адлеру

1:35:16 Укоренённость раболепия. Пранк Вована и Лексуса на Дм. Быкова. Психология Быкова. Почему на поэта Быкова нельзя сердиться

1:47:13 Стремление к оголению

1:48:15 Ожидания от 2024. Почему от високосного года ждут неприятностей. 2023 — год завязывания узелков, которые развяжет 2024

1:52:39 Свобода приходит нагая – что это значит. «Песня о соколе» Горького

1:57:09 Зачем люди ходят на нудистские пляжи. Нарциссизм и вуайеризм

2:00:53 Несексуальная молодёжь – что ей мешает

2:07:22 Рекомендация сериала «Цикады»

2:07:34 Эйджизм со стороны молодых коллег

2:10:28 Первое упоминание термина «силовики». Кто автор термина и о чем говорит его применение

2:12:09 Смерть Балабанова. Циник — инвертированный романтик

2:14:31 Комментарий от астролога о 2023-2024 годах

2:15:11 Актёра из «Слова пацана» арестовали за убийство

2:15:37 Завершение. Поддержка канала. Возможен ещё один стрим на неделе

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