Рупор кремлевской пропаганды: Одноногие одноглазые кастраты на “Леопардах”

Новый закон о мобилизации на Украине позволяет загребать на скотобойню инвалидов третьей группы даже с такими дефектами:

1. Отсутствие одного глаза, слепота на один глаз;

2. Паралич кисти, культя верхней конечности, отсутствие пальцев;

3. Культя бедра или голени. Укорочение ноги на 7 сантиметров или более;

4. Отсутствие почки, легкого или мочевого пузыря;

5. Кастрация у мужчин;

6. Неоперабельный дефект челюсти, когда человек не может нормально жевать и теряет вес.

Одноногие одноглазые кастраты на "Леопардах"…

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