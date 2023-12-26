 

Рупор кремлевской пропаганды: Одноногие одноглазые кастраты на “Леопардах”

26.12.2023, 23:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новый закон о мобилизации на Украине позволяет загребать на скотобойню инвалидов третьей группы даже с такими дефектами:

1. Отсутствие одного глаза, слепота на один глаз;
2. Паралич кисти, культя верхней конечности, отсутствие пальцев;
3. Культя бедра или голени. Укорочение ноги на 7 сантиметров или более;
4. Отсутствие почки, легкого или мочевого пузыря;
5. Кастрация у мужчин;
6. Неоперабельный дефект челюсти, когда человек не может нормально жевать и теряет вес.

Одноногие одноглазые кастраты на "Леопардах"…

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.12 / Обозначены пять быстрых способов перезагрузки мозга

26.12 / JAT: сотрясение мозга у подростков повышает риск суицида

26.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Они встали и пошли

26.12 / Российские ученые создали программу для исследования творческого потенциала

26.12 / Названы лучшие соки для идеального утра

26.12 / Мнение: Как социалисты загнали Запад в ловушку мигрантов

26.12 / Стиль “богатая мама” – самый свежий тренд в мире моды: как примерить на себя этот образ, даже если и речи нет о больших доходах

26.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Угроза нац.безопасности Украины

26.12 / Американские ученые рассказали, чем опасна живая елка в доме

26.12 / The Conversation: соцсети могут способствовать развитию анорексии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика