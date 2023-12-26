Рупор кремлевской пропаганды: Одноногие одноглазые кастраты на “Леопардах”
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Новый закон о мобилизации на Украине позволяет загребать на скотобойню инвалидов третьей группы даже с такими дефектами:
1. Отсутствие одного глаза, слепота на один глаз;
2. Паралич кисти, культя верхней конечности, отсутствие пальцев;
3. Культя бедра или голени. Укорочение ноги на 7 сантиметров или более;
4. Отсутствие почки, легкого или мочевого пузыря;
5. Кастрация у мужчин;
6. Неоперабельный дефект челюсти, когда человек не может нормально жевать и теряет вес.
Одноногие одноглазые кастраты на "Леопардах"…
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Источник: Colonel Cassad
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