 

Обозначены пять быстрых способов перезагрузки мозга

26.12.2023, 23:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Объемы информации, ежедневно поступающие в мозг, нарастают с каждой минутой, в связи с чем на переработку полученных данных приходится тратить все больше усилий, однако не следует забывать о том, что мозгу периодически необходим отдых.

Ученые выявили пять основных способов, позволяющих максимально оперативно осуществить процесс перезагрузки головного мозга, уделив особое внимание здоровому сну, продолжительность которого должна составлять около восьми часов. Для того, чтобы сделать процесс восстановления максимально эффективным, следует полностью исключить из рациона продукты и напитки, содержащие кофеин, после 14 часов, а спать в прохладной комнате, прекратив пользоваться гаджетами за час до сна.

Развитию мозга способствует умеренная физическая активность, а также медитация и прослушивание музыки, даже в фоновом режиме, а вот манипуляции со светом могут как обострить внимание, так и оказать благотворное влияние на творческие процессы, в случае с ярким и приглушенным светом соответственно. Кроме того, для расслабления, либо, наоборот, повышения степени концентрации мозга, можно задействовать устройства, созданные нейробиологами.    


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.12 / JAT: сотрясение мозга у подростков повышает риск суицида

26.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Они встали и пошли

26.12 / Российские ученые создали программу для исследования творческого потенциала

26.12 / Названы лучшие соки для идеального утра

26.12 / Мнение: Как социалисты загнали Запад в ловушку мигрантов

26.12 / Стиль “богатая мама” – самый свежий тренд в мире моды: как примерить на себя этот образ, даже если и речи нет о больших доходах

26.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Угроза нац.безопасности Украины

26.12 / Американские ученые рассказали, чем опасна живая елка в доме

26.12 / The Conversation: соцсети могут способствовать развитию анорексии

26.12 / Мнение: Италия дорого платит за дружбу с США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика