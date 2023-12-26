Обозначены пять быстрых способов перезагрузки мозга

Объемы информации, ежедневно поступающие в мозг, нарастают с каждой минутой, в связи с чем на переработку полученных данных приходится тратить все больше усилий, однако не следует забывать о том, что мозгу периодически необходим отдых.

Ученые выявили пять основных способов, позволяющих максимально оперативно осуществить процесс перезагрузки головного мозга, уделив особое внимание здоровому сну, продолжительность которого должна составлять около восьми часов. Для того, чтобы сделать процесс восстановления максимально эффективным, следует полностью исключить из рациона продукты и напитки, содержащие кофеин, после 14 часов, а спать в прохладной комнате, прекратив пользоваться гаджетами за час до сна.

Развитию мозга способствует умеренная физическая активность, а также медитация и прослушивание музыки, даже в фоновом режиме, а вот манипуляции со светом могут как обострить внимание, так и оказать благотворное влияние на творческие процессы, в случае с ярким и приглушенным светом соответственно. Кроме того, для расслабления, либо, наоборот, повышения степени концентрации мозга, можно задействовать устройства, созданные нейробиологами.