JAT: сотрясение мозга у подростков повышает риск суицида

Как сообщает издание Journal of Athletic Training, два и более сотрясений мозга повышают степень риска развития суицидального поведения у подростков, что показали результаты исследования, проведенного, представителями американской детской больницы Prisma Health.

В ходе исследования, в котором было задействовано 28442 учащихся средних школ, установили, что те, у кого было более двух сотрясений мозга в течение последнего года сообщали о попытках суицида, по сравнению с подростками, не получавшими такой травмы, или перенесшими одно сотрясение, намного чаще.

Исследователи отмечают, что в случае с девушками суицидальное поведение не коррелировало с количеством сотрясений, уточнив, что подобная форма черепно-мозговой травмы может привести к нейрохимическим и нейроанатомическим изменениям, провоцирующим нарушения неврологических функций и последующие когнитивные и поведенческие симптомы.