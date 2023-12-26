Российские ученые создали программу для исследования творческого потенциала

Представители Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова разработали программу, предназначенную для исследования творческого потенциала человека.

В основе программы лежит головоломка «девять точек», способная изменять такие параметры опыта, как расположение точек, и запоминать траекторию линий в каждом варианте попытки решения. Программа, представленная экспертами, поможет более глубокому пониманию творческих способностей человека и откроет, как отмечают разработчики, новые возможности для обучения креативности и разработки компьютерных систем, обладающих способностями к поиску творческих решений.

Напомним, что головоломка «девять точек» зачастую провоцирует у испытуемых сложности, учитывая то обстоятельство, что многие на подсознательном уровне устанавливают себе несуществующие границы, в связи с чем даже не пытаются вынести линию за пределы фигуры.