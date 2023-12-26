 

Названы лучшие соки для идеального утра

26.12.2023, 22:20, Разное
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Издание Jagran опубликовало список соков, которые, согласно результатам научных исследований, желательно употреблять по утрам с целью укрепления иммунной системы, поддержания здорового состояния кожи и борьбы с окислительным стрессом.

Возглавляет пятерку морковный сок, богатый каротиноидами, флавоноидами и антиоксидантами, способствующими заживлению ран и уменьшающими повреждения от свободных радикалов. Употребление томатного сока повышает степень защиты кожи от ультрафиолета, а свекольный сок оказывает благотворное воздействие на сердечно-сосудистую систему и способствует снижению кровяного давления.

Гранатовый сок замедляет фотостарение, а огуречный, состоящий из воды на 95%, повышает уровень влажности кожи, в то время как содержащиеся в нем лигнаны улучшают функционирование клеток и обеспечивают поставку в организм необходимых питательных веществ.   


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