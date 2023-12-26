Мнение: Как социалисты загнали Запад в ловушку мигрантов

Колоритный мужчина на видео по-доброму подшучивает над французами. «Я сейчас вам объясню. Я приехал во Францию, я живу в Париже. Французы работают на меня, идут на работу каждое утро в 6 утра, пока я сплю до полудня. Я получаю пособие RSA €600 и €300 от местной миссии, €350 от APL (на жильё) каждый месяц. Соцслужбы платят за электричество. Французы должны работать ещё больше» (видео):

И действительно, почему маленький Пьер, родившийся в Париже, достоин жить в 20 раз богаче и благополучнее, чем маленький Шакир, родившийся в Сенегале?

Обычные французы полагают, что это несправедливо, но такова жизнь: родители, дедушки и прадедушки Пьера, а до них Карл Великий, Людовик XIV и Шарль де Голль много сражались и много работали, чтобы обустроить Францию, так что теперь маленький Пьер начинает не с нуля. Маленький Шакир при этом не обречён на бедность: если он, в свою очередь будет много и хорошо работать, то уже его дети и внуки будут рождаться в комфортных стартовых условиях.

Социалисты, в свою очередь, делятся на два типа — национал-социалисты и интернационалисты. Национал-социалисты хотели бы отправить Шакира обратно в Сенегал, но их мнение по понятным причинам никого не интересует. Интернационалисты, в свою очередь, полагают, что все люди равны, и потому элементарная справедливость требует, чтобы богатые французы отдавали часть своих денег бедным приезжим из Сенегала.

Аналогичным образом рассуждают и левые американцы. Сейчас через Мексику к границам США движется очередной караван мигрантов. Зрелище внушительное, бесконечный поток людей выглядит, как ожившая иллюстрация из Библии (ссылка):

Если вы спросите, почему у социалистов — малополезных и аморальных в среднем членов общества — есть возможность грабить нормальных американцев, отбирая у них тяжело заработанные деньги в пользу халявщиков из-за рубежа, то тут ответ будет уже от всякой идеологии бесконечно далёк. Порочный круг социализма работает на Западе так:

1. Социалисты приглашают мигрантов и щедро подкупают их пособиями.

2. Мигранты голосуют за социалистов.

3. Социалисты становятся сильнее и приглашают ещё больше мигрантов.

Напомню, в США скоро выборы президента. Вот эти ребята с видео будут голосовать за Джо Байдена. А так как Дональд Трамп лидирует по опросам, Демпартии США нужно успеть впустить как можно больше беженцев, чтобы не проиграть. Республиканцам, в свою очередь, нужна непроницаемая стена на границе, чтобы защитить свои кресла от голосов новых избирателей. При этом и тем, и другим глубоко безразлично, что будет бурчать перед телевизором старый плотник Джо из Оклахомы: задонатит он двадцать долларов в местное отделение Ку-Клукс-Клана или пропьёт. Судьбу Америки будет определять не голос плотника Джо, американца в десятом поколении, честно оттрубившего 45 лет на стройке, а голос молодого африканца Тайрона, которого или пропустят сейчас через границу к избирательной урне, или нет.

Кстати, обратите внимание, что страдания восточноевропейской страны на исход американских выборов не влияют, их в этой формуле просто нет. А вот в формуле выборов стран Евросоюза наши непутёвые соседи присутствуют: как бы ни просил Киев, условные Шольц с Макроном наотрез откажутся выгонять украинцев из Германии. Потому что стоит создать прецедент, как уставшие от бесконечных унижений немцы с французами немедленно зададут неприятный вопрос: если украинцев можно выгнать прямо в лапы военкомов, почему же нельзя отправить обратно вот этого весёлого чернокожего парня с пирсингом в носу, который так задорно хвастается аборигенам, как славно он живёт за их счёт?