Стиль “богатая мама” – самый свежий тренд в мире моды: как примерить на себя этот образ, даже если и речи нет о больших доходах

Люксовые бренды пересматривают свою политику в соответствии с мировой экономической ситуацией. В результате вместо замысловатых, роскошных моделей на подиумах появляются более простые и вневременные модные вещи. Это позволяет людям с более скромными доходами одеваться богато, не будучи таковыми на самом деле. Так появился тренд “богатая мама”, и он набирает обороты с каждым месяцем.

Что такое мода “богатой мамы”

Эта модная тенденция характеризуется шикарными, простыми основами, которые делают ваш стиль легким и изысканным. Здесь нет кричащих логотипов, ярких цветов и авангардных силуэтов. Предпочтение отдается комфорту и практичности.

Что помогает повысить эту эстетику, так это аксессуары. Простую комбинацию белой рубашки, свитера и классических брюк можно мгновенно создать, добавив изящные золотые украшения или жемчуг. Стоит потратиться на одну вещь, но качественную. Чаще всего для мамы актуальна хорошая сумка.

Особенности стиля

Эта тенденция основана на самых простых элементах. Но эти классические предметы гардероба дополнены интересными аксессуарами, в большинстве случаев бросающимися в глаза. Но здесь нет кричащих украшений или сумок с логотипами. Сумки в стиле “богатой мамы” немного более скромны и, что более важно, функциональны, то есть позволяют занятым мамам носить с собой все самое необходимое.

Какие еще отличительные черты этого стиля существуют? Множество изысканных украшений на каждый день, роскошные часы на запястье. Также это могут быть солнечные очки, ключи, поясная сумка и другие предметы первой необходимости для мамы или, например дизайнерские джинсы.

Как внедрить этот стиль в свой гардероб

Хотя стиль “богатая мама” может показаться некоторым недостижимым, есть способы включить элементы этой эстетики в свой гардероб. Начните с объемных силуэтов и эффектных вещей, привлекающих внимание. Ищите эффектные аксессуары, которые добавят вашему наряду нотку роскоши и экстравагантности.

Экспериментируйте с текстурами, цветами и уникальными сочетаниями, чтобы создать свой собственный фирменный образ. Помните: быть богатой мамой – это не только одежда, которую вы носите. Речь идет о воплощении уверенности, продуктивности и радости. Вот что желательно включить в свой гардероб.

Тренч

Тренч – это незаменимая вещь, которая должна быть у каждой женщины. Его можно легко носить с чем угодно: от спортивных костюмов до коктейльных платьев. Пожалуй, это самый простой способ составить образ, и он будет вне времени!

Обычные прямые джинсы

У каждой мамы есть джинсы, которые кажутся второй кожей, в которых они практически живут. Классический прямой крой идеально подходит для любого сезона и случая. Вы можете носить их в офис с острыми каблуками, сочетать с белой футболкой и лоферами для позднего завтрака с девчонками или надеть с кроссовками и пойти гулять с собакой.

Классический костюм

Мешковатый костюм-двойка – абсолютный мастхэв каждой современной женщины. Дизайнеры проделали довольно хорошую работу по превращению деловой одежды в повседневную, а быть мамой — самая трудная работа. Поэтому надевать классический костюм и катать коляску сегодня вполне уместно.

Светлые оттенки

Нейтральные оттенки, особенно белый, являются ключом к воплощению стиля “богатой мамы”. Подумайте о белых джинсах в сочетании с джемпером или футболкой слегка большего размера, если позволяет погода. Наденьте сумку через плечо, спортивные часы и туфли на плоской подошве.

Яркие аксессуары

Не забудьте добавить в свой наряд элитный или роскошный акцент, например дизайнерскую сумку или солнцезащитные очки. Если в вашем гардеробе нет чего-то подобного, такие аксессуары, как массивные золотые украшения, соломенные сумки или даже что-то вроде черного или коричневого кожаного ремня, помогут поднять ваш наряд до статуса “богатой мамы”.