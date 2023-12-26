Американские ученые рассказали, чем опасна живая елка в доме

Как сообщает издание ScienceDirect, при попадании в дом живые елки начинают выделять химические вещества, представляющие опасность для здоровья человека, что показали результаты исследования, проведенного американскими учеными, представляющими Национальный институт стандартов и технологий.

В ходе эксперимента елку, украшенную игрушками и гирляндами, поместили в закрытую камеру и отслеживали степень качества воздуха в течение 17 суток. В первые три дня степень содержания в воздухе такого вещества, как монотерпена, защищающего дерево от холода и повреждений, была максимальной, после чего снизилась в десять раз.

Кроме того, елка выделяла формальдегиды, которые в большом количестве могут вызвать кашель, слезоточивость, головные боли, аллергию, хроническую усталость и кожные заболевания.