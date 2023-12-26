 

The Conversation: соцсети могут способствовать развитию анорексии

26.12.2023, 21:10, Разное
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Как сообщает издание The Conversation, социальные сети могут способствовать развитию анорексии и булимии, а также формированию у подростков нездорового представления о красоте.

Результаты многочисленных исследований четко продемонстрировали, что представления о красоте, получившие широкое распространение в обществе за счет социальных сетей и СМИ, зачастую напрямую связаны с психическими заболеваниями, высокой степенью неудовлетворенности собственной внешностью и нездоровыми привычками в питании. Подобные медиаплатформы могут приводить к понижению степени самооценки и социальным сравнениям в пользу окружающих.

Итоги исследований, проведенных в США, показали, что в период пандемии, когда многие стали проводить больше времени дома, молодые люди активизировались в соцсетях, что усилило отрицательное влияние идеализированных изображений тела ни психику, способствуя развитию нездоровых представлений о красоте.   


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