The Conversation: соцсети могут способствовать развитию анорексии

Как сообщает издание The Conversation, социальные сети могут способствовать развитию анорексии и булимии, а также формированию у подростков нездорового представления о красоте.

Результаты многочисленных исследований четко продемонстрировали, что представления о красоте, получившие широкое распространение в обществе за счет социальных сетей и СМИ, зачастую напрямую связаны с психическими заболеваниями, высокой степенью неудовлетворенности собственной внешностью и нездоровыми привычками в питании. Подобные медиаплатформы могут приводить к понижению степени самооценки и социальным сравнениям в пользу окружающих.

Итоги исследований, проведенных в США, показали, что в период пандемии, когда многие стали проводить больше времени дома, молодые люди активизировались в соцсетях, что усилило отрицательное влияние идеализированных изображений тела ни психику, способствуя развитию нездоровых представлений о красоте.