Мнение: Италия дорого платит за дружбу с США

1. Печальный ролик из Италии, из Рима, опубликованный иранским новостным агентством ParsToday. На улицах итальянской столицы мусор, бегают крысы, спят бомжи. В общем, всё в лучших традициях современных городов США, до уровня которых благоустроенная когда-то Европа стремительно опускается (ссылка).

А вот так, для сравнения, выглядят улицы столицы Ирана (видео). Как видите, тоже есть к чему придраться, но всё же Тегеран выглядит куда как благоустроеннее, нежели Рим:

2. США в этом месяце заставили Италию выйти из китайской программы «Нового шёлкового пути» (ссылка):



Италия вышла из инициативы Китая «Один пояс — один путь», Рим направил Пекину соответствующую ноту… <…> Об этом 6 декабря сообщает газета Corriere della Sera.

Как указано в материале, «после нескольких недель конфиденциальных переговоров и некоторых дипломатических недоразумений» Италия направила ноту властям Китая, не сообщая об этом публично.

Газета подчеркнула, что Рим сопроводил решение о выходе из китайской инициативы подтверждением стремления сохранить стратегическое сотрудничество.

Издание также указало, что — Италия единственная страна из G7, которая присоединилась к программе «без больших экономических выгод и со многими нежелательными политическими последствиями».

Еще в конце июля премьер-министр Италии Джорджа Мелони впервые посетила Вашингтон с официальным визитом. Одной из тем переговоров стал выход Рима из китайской инициативы. По словам главреда Covert Action Джереми Кузмарова, одной из основных целей президента США Джо Байдена на той встрече стало подталкивание Мелони к отказу от этой программы КНР.

Соглашение с Пекином подписал бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте в 2019 году.

Инициативу создать экономические коридоры в рамках нового «Шелкового пути» нынешний лидер Китая Си Цзиньпин озвучил в первый год своего правления, в 2013 году. Он предложил объединить сухопутный и морской торговые пути, чтобы эффективно и недорого доставлять товары по всему миру — в страны Юго-Восточной Азии, Африку, на Ближний Восток и в Европу. Всего за эти годы к инициативе присоединилось свыше 150 стран по всему миру.

Обратите внимание на формулировку: «без больших экономических выгод и со многими нежелательными политическими последствиями». Сотрудничество с Китаем, равно как и с Россией, для стран Запада экономически выгодно: пускай даже западные журналисты и занижают масштабы этой выгоды, но отрицать её невозможно. Проблема именно в политике, а точнее – проблема в США, которые запрещают своим вассалам развивать экономические связи с Востоком.

Что же, за дружбу с США надо платить. Пусть итальянцы радуются, что платят пока что за дружбу с США меньшую цену, чем украинцы, например. Опыт показывает, что когда дело касается использования вассалов, никаких моральных ограничителей у Америки нет.

3. Несмотря на то, что итальянские власти вступили в антироссийский и антикитайский клуб, нормальные итальянцы настроены по отношению к нам вполне дружелюбно. Даже в нынешних непростых условиях они не без успеха пытаются торговать с Россией (ссылка):

Итало-российская торговая палата (ИРТП) планирует к 14 февраля 2024 года запустить систему, которая позволит российским компаниям покупать несанкционные итальянские товары за рубли. Об этом заявил глава ИРТП Фердинандо Пелаццо в беседе с РИА Новости.

По его словам, остались некоторые «финансовые моменты», однако до назначенной даты еще есть время.