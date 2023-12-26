Есть пришельцы на Земле — прячутся в подводной мгле

Все-таки тема инопланетян поистине неисчерпаема. Уж все воздушное пространство заполнено НЛО, то бишь летающими тарелками разных конфигураций и прочими необъяснимыми объектами. Дескать, пытаются обитатели чужих миров расселиться по Земле. Как бы не так!

Экс-глава НАСА и эксперт по инопланетянам считает, что внеземные существа уже живут на нашей планете, причем пришельцы со звезд уже выживают и процветают «на виду» у всех. Причем они не живут среди нас, не пасут коров и не устраивают хаос, но уже бродят повсюду и могут прятаться в неожиданном месте. Каком?

А именно в том, где мы их пока не ищем. По мнению Кевина Кнута, работавшего в Исследовательском центре Эймса с 2001 по 2005 год, жизнь за пределами нашей планеты может находиться под водой. Температурные точки и другие неуловимые детали, характерные для внеземной жизни, могут подойти существам, уже там скрывающимся. А потому инопланетная жизнь обитает в бескрайних голубых океанах Земли. Бывший глава НАСА пытается обосновать свою гипотезу:

75 % поверхности Земли — это вода, и у нас очень мало доступа к ней. Так что, если вы собираетесь где-то спрятаться, это идеальный вариант.

Если вы родом из водной среды, то водная среда на планетах будет гораздо лучше для жизни, чем воздушная. Атмосфера обладает низкой теплоемкостью, поэтому температура сильно меняется… и вы получаете огромные перепады температур.

И потом, переходя от планеты к планете, вы получаете огромные колебания температуры в атмосфере: отправляйтесь на Марс, и вы увидите 100 °F ниже нуля (-37.7 °C). Если вы отправитесь на Венеру, то увидите минус 800 °F (-426.6 °C). Это драматично. Да и атмосферное давление на разных планетах разительно отличается».

Исходя подобных «доказательств», Кнут приходит к выводу, что обитание на суше не подходит для инопланетных форм жизни. Можно подумать, он уже познакомился со всеми обитателями Вселенной и переживает, что пришельцам пришлось бы бороться со стихией, людьми и прочими хищниками, если бы те неосмотрительно попытались поселиться по соседству с нами. Вот поэтому бедняги выбрали место жительства глубоко под водой, причем эксперт по инопланетянам считает, что температура на глубине для них как раз подходящая:

«Если это водный океан, то водный океан на другой планете будет иметь температуру 32-212 °F (0-100°C). Таким образом, температура не будет резко меняться от океана к океану, от одной планеты к другой».

Интересно, не забыл ли сторонник водного размещения пришельцев просветить их, что в океанских глубинах тоже водятся страшные хищники? Да и люди, бывает, заплывают туда, причем не всегда с исследовательскими целями. Некоторые любят поохотиться на морских обитателей…

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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