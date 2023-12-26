 

Врач Кузьменко нашел взаимосвязь между поломкой клеток и развитием рака

26.12.2023, 20:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Врач Филипп Кузьменко объяснил взаимосвязь между неконтролируемым делением клеток и возникновением рака. Этот процесс, который приводит к накоплению и образованию опухолей, происходит, когда клетки перестают умирать и начинают размножаться бесконтрольно.

Опухоли, характерные для рака, представляют собой бесформенные массы, состоящие из клеток-клонов, возникших из одной клетки-ренегата. Злокачественные опухоли вытесняют здоровые клетки и разрушают органы, на которых они растут. Врач подчеркивает, что у человека есть защитные механизмы, такие как Т-киллеры в иммунной системе, которые способны уничтожать патогены, включая раковые клетки. Однако иногда опухолевые компоненты оказываются сильнее и деактивируют Т-киллеры, что позволяет опухоли развиваться, используя питательные вещества из пищи.

Врач также подчеркивает, что риск такой “поломки” клеток увеличивается с возрастом, но даже дети не застрахованы от него. Поэтому регулярные профилактические проверки и обследования важны, особенно по мере старения, чтобы своевременно выявить опухоли и начать лечение, что существенно повышает шансы на выздоровление.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.12 / Мнение: Россия – для грустных

26.12 / Скандалы: «Перекреативили»

26.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Начался переход с СВД на СВЧ

26.12 / PSPB: установлена связь между переоценкой доходов и низкими когнитивными способностями

26.12 / Мнение: Илон Маск за нефть и газ, история гиперлупа и дефицит бюджета в Калифорнии

26.12 / Из-за признания астрологии лженаукой пилоты гражданской авиации отказываются летать по звёздным картам

26.12 / В 2023 году 96 процентов российских IT-специалистов столкнулись с выгоранием

26.12 / Скандалы: Гуд-бай, Америка

26.12 / Мнение: О покаянии русских… Каким оно будет?

26.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Обороны Авдеевки осталось на 2-3 месяца (штурмовали с 2014 года)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика