Врач Кузьменко нашел взаимосвязь между поломкой клеток и развитием рака

Врач Филипп Кузьменко объяснил взаимосвязь между неконтролируемым делением клеток и возникновением рака. Этот процесс, который приводит к накоплению и образованию опухолей, происходит, когда клетки перестают умирать и начинают размножаться бесконтрольно.

Опухоли, характерные для рака, представляют собой бесформенные массы, состоящие из клеток-клонов, возникших из одной клетки-ренегата. Злокачественные опухоли вытесняют здоровые клетки и разрушают органы, на которых они растут. Врач подчеркивает, что у человека есть защитные механизмы, такие как Т-киллеры в иммунной системе, которые способны уничтожать патогены, включая раковые клетки. Однако иногда опухолевые компоненты оказываются сильнее и деактивируют Т-киллеры, что позволяет опухоли развиваться, используя питательные вещества из пищи.

Врач также подчеркивает, что риск такой “поломки” клеток увеличивается с возрастом, но даже дети не застрахованы от него. Поэтому регулярные профилактические проверки и обследования важны, особенно по мере старения, чтобы своевременно выявить опухоли и начать лечение, что существенно повышает шансы на выздоровление.