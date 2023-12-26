Мнение: Россия – для грустных

Традиции, идеалы, народ…

Сегодня у меня был интересный разговор с человеком, весьма озабоченным русской культурой. Он все у меня допытывался: “Как ты думаешь, почему у нас люди никогда у себя в подъезде не убирают? И мусор спокойно из машины на дорогу выкидывают?” Я ответил, что это ж очевидно: потому что для подавляющего боьшинства все, что вне его квартиры – это ЧУЖАЯ территория, где можно делать все что угодно.

А что ж, спрашивает, у нас с выборами-то творится? Почему люди не выбирают никого нормального, а обычно вообще на выборы не ходят? – Да примерно потому же, – отвечаю. – Потому что для большинства все вокруг, окружающие – ЧУЖИЕ. И доверия нет ни к кому. СОЛИДАРНОСТИ нет. А без чувства солидарности – какие могут быть выборы?

Почему-то у нас повелось считать, что выборы – это такой способ самовыражения. Мол, за кого хочу, за того и проголосую, ПОКАЖУ СЕБЯ. Но это ж бред! Один из 150 тыс. или из полумиллина – как ему самовыразиться? Один голос – это ничто, тут простая арифметика. В выборах тогда есть смысл, когда голосуют МЫ, из СОЛИДАРНОСТИ. Сообщество это самое. “Нас, мол, сотни или тысячи, и МЫ голосуем так…” А если у человека за пределами его квартиры всё ЧУЖОЕ и люди все ЧУЖИЕ – зачем ему голосовать? Тут только обида одна: пошел самовыражаться, а в итоге – пшик…

– Вот блин, – искренне сокрушался мой собеседник. – Что же делать-то? Как людей научить за что-то отвечать? Ведь в дерьме все утопаем, натурально! Власти нет – точнее тем, кто во власти, до реальных проблем нет дела. Вот как раз с местной власти можно было бы начать – если б на людей опираться можно было. Но ведь всем все до фонаря!

– Коммьюнити должно быть, – говорю я с умным видом. – Сообщность. А ее нет. Точнее, только-только начинает выкристаллизовываться…

– Да уж, – вздыхает собеседник. И вдруг как бы переключает тему. – Слушай! – говорит. – А какие у нас есть традиции?

– У кого “у нас”? – не понимаю я.

– Ну у народа нашего?

Я задумался.

– Да черт его знает! Нууу… Праздники вон любят у нас отмечать: 1 мая, 7 ноября, Новый Год… Выпить совместно у нас в традиции. Если вместе не выпили – значит, и знакомство как бы ненатуральное… У других народов такой жесткой привязки нет!

– Что еще? – нетерпеливо спрашивает собеседник.

– Да что? – уже раздражаюсь я. – Да ничего, в общем-то, и нет! Религиозных традиций – практически никаких; к старшим… ммм… ну, к старшим отношение скорее пренебрежительное, уважать их – не в традиции… Но и к молодым, в общем, та же петрушка… Благотворительностью заниматься не принято, помогать соседям – не принято. Женщины? Ну, мы ж не французы. Какие у нас традиции в отношении к женщинам? Да никаких!

Хм..

А! Вот на похоронах у нас гулять принято, да.

– Девятый и сороковой дни? – деловито уточнил мужик.

– Вот-вот! А что еще? Да кроме совместного пьянства, и нет никаких традиций. А зачем тебе?

– Ну вот видишь, – уже печально отвечал мужик. – Традиций нет – а как без традиций создавать коммьюнити? На традициях ведь любое сообщество держится.

– Надо что-то придумывать, – сказал я убито. – Что-то запустить…

– Ну ты уж придумай!

Моим собеседником был подмосковный директор завода. Завод расположен в небольшом поселке, жители поселка, как та Марья Степановна из старой рекламы МММ, “много обжигались и уже никому не верят”. Директор наладил производство очень качественной офисной мебели, гремит на всю Россию – и что самое странное, на мой взгляд – одержим желанием сделать из своего поселка “город-сад”…

Но опереться ему не на кого. Государство, известно – зло. Люди в Поселке недоверчивы, бессильны и циничны, их ничто не связывает меж собой, и общих целей у них нет (2005)

Вот, написал это аж 18 лет назад, ровно. Так же в канун Нового года. Свежо звучит.