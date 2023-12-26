Скандалы: «Перекреативили»

В Союзе журналистов России заявили о готовности помочь сотрудникам канала, уволенным после вечеринки «с элементами БДСМ»

Трех сотрудников телеканала «Волгоград 24» (ГТРК «Волгоград-ТРВ») — ведущую Арину Иваненко и двух продюсеров — уволили после частной костюмированной «вечеринки с элементами БДСМ». Мероприятие проходило 23 декабря, а его участники повторяли образы из массовой культуры, фильмов и комиксов, в частности Харли Квинн и Женщины-кошки. Анонимный Telegram-канал «Остров свободы» назвал вечеринку «порнофотосессией с элементами садомазо и антихристианской пропаганды», а одну из журналисток — «проституткой». Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил Daily Storm, что СЖР готов оказать юридическую помощь уволенным сотрудникам, если от них поступит обращение о том, что с ними обошлись не по закону.

«Наверное, стоит в этом [инциденте] подробно разобраться. Могу сказать только одно: если уволенные коллеги считают, что их права нарушены, они могут обращаться в центр юридической помощи СЖР. Телефон есть на сайте. Юристы смогут проанализировать, насколько действительно это [увольнение] соответствует законодательству», — сказал Соловьев.

«Бывают случаи, когда люди под каким-то давлением сами пишут об уходе по собственному желанию. Если реально права нарушены — наши юристы смогут коллегам оказать помощь бесплатно», — добавил глава Союза журналистов России.

В свою очередь директор ГТРК «Волгоград-ТРВ» Асланбек Керашев на вопрос корреспондента Daily Storm о расставании с ведущей и двумя продюсерами ответил так: «Жалко, жалко [терять таких работников]». Но комментировать эту историю руководитель канала отказался, сославшись на очень сильную занятость, после чего бросил трубку.

После появления в соцсетях фотографий с предновогодней вечеринки сотрудников волгоградского телеканала пользователи обрушились на них с волной критики. В местных пабликах участников тусовки назвали «сатанистами, подражающими Западу», и усмотрели в мероприятии якобы пропаганду нетрадиционных ценностей. Один из пользователей заметил, что попавшие на фото журналисты ежедневно рассказывают в эфире «про патриотизм, ценности и скрепы».

Руководство канала оперативно отреагировало на эту скандальную вечеринку, назвав ее «неуместной глупой выходкой некоторых коллег», которая «не соответствует статусу работника государственной телерадиокомпании». «Руководство ГТРК приносит извинения своим зрителям и радиослушателям. Начальникам служб предписано усилить профессиональную подготовку и воспитательную работу среди молодых сотрудников. Не исключено, что с некоторыми из них не станет продлеваться срочный трудовой контракт», — говорилось в заявлении.

Также в ГТРК «Волгоград-ТРВ» подчеркнули, что новогодние корпоративы не устраивают уже много лет, а обсуждаемое мероприятие было организовано самими его участниками. В обращении отмечалось, что после инцидента нужно «усилить профессиональную подготовку и воспитательную работу среди молодых сотрудников».

Иван Соколов

Оригинал материала: “Daily Storm”