 

Рупор кремлевской пропаганды: Начался переход с СВД на СВЧ

26.12.2023, 20:15, Разное
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Концерн "Калашников" отчитался, что успел еще до конца 2023 года отправить в войска первую серийную партию снайперских винтовок Чукавина (СВЧ). Винтовка только в этом году была официально принята на вооружение и было начато ее серийное производство.
Она должна прийти на смену старой-доброй СВД, постепенно заменяя ее в частях МО РФ и других силовых ведомствах. Уже опробована в ходе боевых действий.

С почином. Важная веха для отечественного стрелкового оружия.

Источник: Colonel Cassad


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