 

PSPB: установлена связь между переоценкой доходов и низкими когнитивными способностями

26.12.2023, 20:00, Разное
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Как сообщает издание Personality and Social Psychology Bulletin, результаты последних исследований, проведенных британскими учеными, представляющими Университет Бата, продемонстрировали тесную связь между высокой степенью финансового оптимизма и низким уровнем когнитивных способностей.

Было установлено, что люди, отличающиеся высокими когнитивными способностями, оценивают свое будущее, а именно его финансовую сторону, не столь оптимистично, как те, у кого когнитивные способности снижены.

Учитывая то обстоятельство, что взаимосвязь сохранялась даже после того, как был учтен такой немаловажный фактор, как уровень образования, ученые предположили, что связь между когнитивными способностями и финансовым оптимизмом зависит не только от уровня образования и степени финансовой грамотности.   


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