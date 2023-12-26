Мнение: Илон Маск за нефть и газ, история гиперлупа и дефицит бюджета в Калифорнии

1. Положение обязывает. Став врагом сил зла, Илон Маск вынужден отказываться теперь и от зелёной повестки, опираясь на которую он продвигал раньше многие свои проекты, включая «экологичную» Теслу. Люди недооценивают способность кресла влиять на своего седока, и совершенно напрасно. Посмотрите хотя бы на наших несчастных соседей: какие мирные речи тамошние президенты говорили, будучи только кандидатами, и каких хищных ястребов вылепила из них должность за считанные месяцы после избрания… Так вот, Илон Маск теперь публично защищает и нефть, и газ (ссылка):



Бизнесмен считает, что нефть и газ на ближайшую десятилетку миру еще понадобятся. “Я – сторонник защиты окружающей среды, но не следует демонизировать нефть и газ в среднесрочной перспективе”, – заявил Маск в Италии.

Владелец социальной сети Х (ранее Twitter) считает, что ситуация с изменением климата несколько преувеличена, а активисты охраны окружающей среды отнимают “веру в будущее”. Он также полагает, что животноводство не провоцирует возникновение проблем для экологии.

Его выступление слушали почти все министры итальянского правительства, которое приняло закон о запрете синтетического мяса. Присутствовала и премьер Мелони вместе с глава правительств Великобритании и Албании Ришей Сунаком и Эди Рамой, с которыми у нее запланированы переговоры.

И действительно: инвестировать в нефть и газ сейчас выгодно, тогда как зелёные проекты и акции зелёных компаний могут приносить доход только в рамках коррупционной схемы, через распил бюджетных дотаций. Достаточно напомнить, что главным экспортным товаром США является нефть. Как шутят некоторые, США теперь — официально страна-бензоколонка, сидящая на нефтяной игле(ссылка).

Вместе с тем, в случае Илона Маска мы наблюдаем и значительную долю «личного». Полагаю, Илон Маск не простил и никогда не простит Демпартии психологическую обработку его сына Ксавье, из которого в 2022 демократы сделали марксиста и скопца.

2. Виктор Мараховский напоминает про печальную и позорную судьбу громкого проекта Гиперлуп (ссылка):



Между прочим, ув. друзья, у нас юбилей. В уходящем году исполнилось 10 лет сверхскоростному транспорту будущего Hyperloop.

В 2013-м визионер современности Илон Маск впервые анонсировал данный транспорт будущего.

Пробежимся по ключевым событиям в истории этого транспорта, перевернувшего мир.

А) 21 декабря 2014 года:

«Амбициозный проект Элона Маска: Сверхскоростной транспорт будущего появится уже через десять лет. Корпорация Hyperloop Transportation Technologies анонсировала новый этап амбициозного проекта. Работать в компанию пришли сотни специалистов из Boeing, Tesla и SpaceX. Концепция нового вида транспорта будет заключаться в перемещении пассажиров и грузов по трубе со скоростью, близкой к звуковой. Концептуальный проект под названием Hyperloop предполагается воплотить в жизнь на побережье Калифорнии».

Б) 30 июля 2016 года:

«В Лас-Вегасе появится завод по производству Hyperloop. Планируется, что полнофункциональный прототип системы Hyperloop будет сооружен до конца 2017 года».

В) 28 августа 2017 года:

«По словам президента Hyperloop One Джоша Гайгела, в настоящее время компания ведет переговоры о возможности создания сверхскоростных поездов в ОАЭ, Финляндии и Нидерландах. Hyperloop One надеется начать строительство в 2021 году, однако пока точно не известно, где именно появится первый поезд».

Г) 2 апреля 2018 года:

«Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Hyperloop появится в стране уже через пять лет — а тестовая площадка будет запущена в 2019-м».

Д) 4 октября 2022 года:

«Первого прототипа тоннеля Hyperloop больше нет. Полуторакилометровая стальная труба в калифорнийском Хоторне была демонтирована, а на её месте появится парковка для сотрудников SpaceX».

…Значит ли всё это, что никакой гиперлупы никогда не было, нет и не будет?

Нет, ув. друзья — она есть и существует. Просто, как и многие явления нашей странной эпохи — гиперлупа все десять лет своей истории существует не в качестве реального объекта, а в качестве анонса головокружительного завтра.

На днях официально закрылся Гиперлуп Ван, компания-конкурент, которая решила подзаработать на ажиотаже, поднятом Илоном Маском (ссылка). Сам господин Маск, кажется, ещё продолжает развивать свой пиар-проект.

3. Денег на яркие шоу в США становится меньше. Как бюджет США в целом, так и бюджет Калифорнии, – крупнейшего по экономике американского штата, – глубоко в минусе и ставят очередные рекорды по дефициту каждый год (ссылка):

В следующем финансовом году дефицит бюджета Калифорнии — богатейшего и одного из крупнейших штатов США — может достигнуть рекордных 68 миллиардов долларов. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Причиной является падение доходов штата, в том числе из-за резкого снижения налоговых поступлений. Согласно прогнозам, штат, бюджет которого запланирован на уровне 310 миллиардов долларов, недосчитается в 2024-2025 финансовом году 58 миллиардов. Ситуация может вынудить власти взять средства из «фонда черного дня» штата, чтобы устранить нехватку средств.

Масштабы дефицита стали очевидными осенью, после того как власти продлили срок подачи налоговых деклараций и уплаты подоходного налога для налогоплательщиков, пострадавших от штормов. Ситуация похожа на время рецессии 2007-2009 годов и кризиса доткомов, когда доходы также рекордно обвалились. <…>

Дефицит бюджета Соединенных Штатов в 2023 финансовом году увеличился на 320 миллиардов долларов — до 1,7 триллиона. В начале октября госдолг США вырос на 275 миллиардов долларов, до 33,442 триллиона. Подавляющая часть из этой суммы (266 миллиардов долларов) связана с увеличением обязательств правительства перед своими ведомствами.

Собственно, в этом и заключается причина, по которой я не верю в доллар. Тут уже ничего не спасти. Лучший сценарий, на который могут надеяться американцы — приземлить доллар умеренно жёстко, обесценив его за несколько лет в несколько раз. Вариантов сохранить доллар сильным у них уже нет. Цитирую фрагмент про доллар из своей статьи в «Школе Капитализма» (ссылка):

…Доллар, к примеру, страдает от такого числа болезней и так давно, что словосочетание «крах доллара» стало уже почти анекдотичным. При этом неизлечимые болезни доллара всем известны и всеми признаются, а в качестве единственного аргумента в защиту американской валюты приводится тот факт, что доллар всё ещё жив, хотя ему начали пророчить гибель ещё много десятилетий назад.

Аргумент «доллар ещё не умер» убедителен эмоционально, но слаб логически. Да, действительно, в прошлом были моменты, когда выгодно было держать доллар. Но из этого не следует, что так будет и в будущем. Все валюты рано или поздно умирают, и у нас нет оснований подозревать доллар в бессмертии. При этом уже сейчас долларовая инфляция существенно выше, чем доходность, которую можно получить по долларовым облигациям, так что «инвестировать» в них на длительный срок — просто терять деньги… при условии, конечно, что вы инвестируете свои личные деньги, а не деньги условных пенсионеров, которых вы стрижёте комиссию за посредничество.

Некоторые рассуждают так: рубль много раз обесценивался по отношению к доллару за последние 30 лет, так что уж лучше я буду держать доллары, а товары в России будут при этом для меня становиться всё дешевле.

Логика порочная по трём причинам. Во-первых, были продолжительные периоды, когда доллар падал по отношению к рублю, а что там будет дальше, и вовсе никому не известно. Предсказывать будущее, основываясь только на прошлом, плохая практика. Если бы кто-нибудь умел делать хотя бы грубые прогнозы по курсам валют, он мог бы делать деньги из воздуха: брать в долг в рублях, например, потом менять полученные деньги на доллары и смотреть, как долг постепенно обесценивается.

Во-вторых, если посмотреть более длинный период — последние 20-25 лет, допустим, — мы обнаружим, что рубль, несмотря на все яркие и громкие падения, держался вполне достойно. Вложить в российский банк миллион рублей в 2000 году было бы, пожалуй, выгоднее, чем поменять эту сумму на доллары и разместить в американском банке, так как проценты наши банки платили все эти годы куда как более высокие. Опять-таки: это психология. Каждую просадку рубля на 30% народ запоминает, а тот факт, что по рублю чуть ли не каждый год можно найти депозит или облигацию на 5-10% выгоднее, чем по доллару, уже нет.

В-третьих, сейчас неприлично остры инфраструктурные риски: если вы живёте в России, то где бы у вас ни лежали безналичные доллары, их могут в любой момент заморозить или конфисковать. Эта дополнительная проблема делает долларовые облигации, и без того планово-убыточные, совсем уж безблагодатным вариантом размещения капитала…