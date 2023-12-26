Из-за признания астрологии лженаукой пилоты гражданской авиации отказываются летать по звёздным картам

Астрология, долгое время занимавшая сомнительное положение между наукой и лженаукой, наконец получила официальный статус. РАН признала её лженаукой и скрепила своё решение соответствующей буллой.

Это решение вызвало неожиданные последствия. Пилоты гражданской авиации массово отказываются летать по звёздным картам, поскольку более не считают такой способ ориентирования заслуживающим доверия.

«Мы не можем рисковать безопасностью пассажиров, полагаясь на предсказания звёзд. Нам эти колдуны рассказывали про козерогов, про ретроградный Меркурий, а теперь оказалось, что всё это неправда. Как с этим быть?», — недоумевает капитан пассажирского судна с 20-летним стажем Николай Мирошниченко.

Тем не менее, не все пилоты согласны с таким решением РАН.

«Мы не можем отказаться от того, что работает. Звёзды не упали с неба из-за того, что там решили эти умники. У меня и гороскопы всегда сбываются, и маршруты правильно строятся. Так что пошли они куда подальше со своими решениями», — не стесняется в выражениях второй пилот Пётр Яхин.

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