В 2023 году 96 процентов российских IT-специалистов столкнулись с выгоранием

В декабре 2023 года опрос, проведенный совместно «Хабр карьерой» и HR-платформой Beehive, показал, что 96% из 2 тысяч российских IT-специалистов столкнулись с признаками выгорания.

Опрос также выявил, что 44% респондентов находились на поздней и самой опасной стадии выгорания. Однако только у 21% “айтишников” с этой проблемой было зафиксировано падение эффективности в работе.

HR-специалисты утверждают, что с накоплением усталости появляются очевидные признаки выгорания. Например, руководитель студии Get Progress Анастасия Егорова говорит, что интроверты могут начать шутить и веселиться, а экстраверты, наоборот, вдруг замыкаются и целыми днями только работают.

“Бывает, что сотрудники выгорают, подобно свечке, – сначала горят и перед тем, как погаснуть, вспыхивают”, – добавила эксперт HR-платформы Beehive Юлия Тищенко.