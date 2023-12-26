 

В больших городах растет количество сервисов по вскрытию замков

26.12.2023, 19:19, Новости дня
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Потеря ключа, заклинивание замка, неисправность дверной системы, засор замковой личинки – причин для описываемых случаев достаточно много. С учётом того, что в настоящее время большинство помещений оснащается металлическими взломостойкими дверями повышенной прочности, самостоятельно открыть такую преграду практически невозможно. Именно поэтому в последнее время в крупных городах быстро развивается система сервисов по вскрытию дверей.

Благодаря высокому спросу, сегодня такие сервисные службы не испытывают недостатка в клиентах. Стоит понимать, что вскрытие квартир могут осуществлять только специальные организации, зарегистрированные в органах внутренних дел. Потому что для таких операций зачастую используются уникальные инструменты, способные при попадании в дурные руки стать орудием преступления. После открывания двери хозяин или арендатор обязан предъявить исполнителю документы, подтверждающие его право нахождения в данном помещении. Если таких документов нет, представитель сервиса может вызвать участкового для дальнейшего разбирательства.

После успешно проведенной процедуры выездной мастер по желанию владельца может провести экспресс-экспертизу дверной системы. По необходимости заменяются ручки, замки, петли, а также проводится общая профилактика всех подвижных деталей. Среднее время работы опытного специалиста составляет не более 20 минут. При этом знающие умельцы работают с дверями любой сложности, стараясь сохранить работоспособность запирающего механизма. Если это не удаётся, то замена замка на аналог осуществляется в кратчайшее время.

Оплата услуги осуществляется только по окончанию работ, после чего мастер предоставляет гарантию на новый замок, если такой будет установлен. Если вы имеете дело с ответственной компанией, которая давно работает на этом рынке, то по статистике в 85% случаев специалисту удается сохранить функциональность и двери и запирающего устройства. Серьезные сервисные предприятия весьма щепетильно относятся к своей репутации, от которой напрямую зависит успешного развитие этого специфического бизнеса.

По материалам сайта https://mishka-servis.ru/


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