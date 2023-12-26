Мнение: О покаянии русских… Каким оно будет?

Нам сейчас твердят, как немцы, «Рус, сдавайся!». Уходи из Украины, выплачивай репарации, плати контрибуции, а также — кайся. Кайся! Кайся!!!

Мол, ничего страшного нет ни в поражении, ни в унижении. Германия проиграла во Второй мировой, покаялась, заплатила — и сейчас живёт лучше страны-победительницы. Богаче. Сытнее. Респект ей и уважуха во всём мире. То же и с Японией. Проиграла-заплатила-возродилась. Японцы живут хорошо и долго.

Красиво и стройно, да? Почему бы не вписаться в этот тренд и России?

Ладно, забудем про «То, что русскому здорово, немцу — смерть» и обратное правило. Просто… А как оно было с покаянием у Германии после победного для союзников мая 1945 года?

В издательстве Individuum впервые на русском языке вышла книга немецкого писателя и журналиста Харальда Йенера «Волчье время». Она максимально полно описывает, что происходило в Германии в первое десятилетие после Второй мировой. Чем немцы платили и как они каялись.

Объективная картина была ужасной. Страна лежала в руинах. Для понимания степени разрушений — о расчистке Дрездена, который американо-британские ВВС разбомбили так, что никакой Марьинке не снилось и в самом страшном кошмаре, было официально объявлено только в 1958 году. А последняя восстановительная бригада закончила там работу в 1977-м. К этой разрухе можно добавить, что к маю 1945 года около 40 млн немцев из 66 млн довоенного населения не жили дома — воевали или бежали от бомбардировок. И пленных из других стран было около 10 млн чел., при этом далеко не все хотели возвращаться «домой», небезосновательно опасаясь репрессий.

Разруха. Нищета. Хаос.

И несмотря на это, поначалу немцы испытали приступ эйфории. Они остались живы, а Гитлера и его власти больше нет. И вопреки всем сказкам геббельсовской пропаганды, оккупировавшие страну союзные войска очевидно не ставили своей целью истребить мирное население. Хотя и совершали немало преступлений, в том числе насильственных, против рядовых бюргеров.

Но вскоре пришло отчаяние. Оккупационные власти вовсе не были «добрыми спасителями от вселенского зла». В их командовании доминировало мнение, что все немцы так или иначе в ответе за Гитлера и его злодеяния. А значит, должны страдать, платить и каяться. Остатки страны безжалостно грабили победители, вывозя «в счёт репараций» всё мало-мальски ценное, от станков и машин до патефонных иголок. К тому же большинству немцев было негде и не на что жить.

Толпы вынужденных переселенцев ходили по деревням и городам, берясь за любую работу. Деньгам никто не доверял настолько, что вместо них валютой были сигареты. Преступность зашкаливала, мародерство было обычным делом. Во дворах уцелевших аристократов росли картошка и овощи. Начал расти региональный сепаратизм, и оккупационные власти в западных зонах всерьёз опасались начала гражданской войны. К этому добавился жесточайший кризис в делах личных. Миллионы молодых мужчин не вернулись с войны, и у миллионов женщин даже просто статистически не было шансов создать семью. Но на этом фоне… катастрофически выросло число разводов. Вернувшиеся счастливчики с ПТСР, о котором тогда ещё не ведала передовая наука, не находили себя в мирной жизни, куда пришли без средств к существованию и без понимания, как их заработать. А женщины, буквально вытащившие на себе детей и остатки хозяйства, пока их мужья «прохлаждались» в окопах, выкатывали вернувшимся кучу претензий. Да и вообще в том состоянии немецкой экономики мужик, особенно инвалид, был для домохозяйства скорее обузой. Женщина, в конце концов, могла заработать на себя и детей проституцией, а эта сволочь…

И сверх того, будто случившегося было мало, — «денацификация». Тысячи госслужащих, учителей, преподавателей, даже врачей были отстранены от работы и проходили через унизительные собеседования. Многие отправились в «трудовые лагеря», и это был ещё хороший расклад: там хотя бы кормили. Некоторых просто выгнали с работы, оставив без малейших средств к существованию. Плюс оккупационные власти пытались показывать немцам фильмы о злодействе нацистов — в воспитательных целях. Но людей туда буквально приходилось затаскивать, а в зале кто-то изучал свои ботинки, кого-то тошнило. Даже Нюрнбергский процесс, который широко освещали медиа, бюргеры в массе пытались игнорировать. Работавшие там журналисты цитировали слова своих немецких собеседников: «всех обвиняемых — поскорее расстрелять по законам военного времени, и просто забыть об этом».

То есть, покаяние точно не было доминирующим настроением социума в послевоенной Германии. Напротив, немцы считали себя самыми пострадавшими от Гитлера. Это их страна лежала в руинах, была оккупирована и де-юре не существовала. Это их грабили, насиловали и унижали оккупанты. Это их женщины продавали себя за банку тушёнки и пачку сигарет, а мужчины трудились за миску похлёбки и понюшку табаку. Это их делали без вины виноватыми, ведь почти все они даже никогда не голосовали за Гитлера. Что, к слову, было правдой: выборы рейхспрезидента Адольф Гитлер в 1932 году проиграл, его партия в 1933 году набрала чуть более трети мест в Бундестаге, а рейхсканцлером будущего фюрера немецкой нации сделал тогдашний глава государства Пауль фон Гинденбург вне каких бы то ни было демократических процедур. После чего в стране вскорости установилась настоящая диктатура, а Веймарская республика превратилась в немецкий Рейх.

В общем, не покаяние спасло и возродило Германию, а несколько обще- и даже малоизвестных факторов. Самый первый из них — дешёвый, фактически бесплатный труд миллионов человек — и немцев, и бывших пленных Рейха, и иных вынужденных переселенцев. Именно они, готовые работать за еду где и кем угодно — довоенную профессию сменили две трети из них, — буквально отстроили страну своими руками. То есть, основу «немецкого экономического чуда» — заложил фактически рабский труд, а вовсе не гений Людвига Эрхарда, не план Джолджа Маршалла и тем более не «денацификация», которая уже к 1948 году была де-факто прекращена, и к власти стали возвращаться не замешанные в военных преступлениях нацисты.

Ну а потом, когда фундамент был заложен, подоспела американская экономическая помощь. На основе полученных денег было восстановлено денежное обращение, появилась новая марка, внутренний рынок стал наполняться товарами. Плюс США хорошо поработали и на внешнем фоне, уговорив страны Западной Европы предать забвению все преступления Рейха и начать полноценное сотрудничество с только что образованной Западной Германией. Мол, немецкий народ «не виноват». Но вряд ли такое стало бы возможным, не начнись тогда «холодная война» и не возобновись острая конкуренция со странами соцлагеря, опекаемого #СССР. Метафорически говоря, само существование Советского Союза стало залогом возрождения Германии.

Ну а теперь потомки так и не покаявшихся ни в чём не виноватых немцев мечтают свести счёты с наследниками страны-победительницы фашизма. И не случайно именно ФРГ заняла лидирующие позиции в «антироссийском фронте» Европы, мягко подвинув даже Великобританию. И не случайно о «необходимости» милитаризации Германии сейчас говорится уже открыто. Впрочем, это немного другая тема…

А как быть с покаянием?

Платить и каяться?

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