Рупор кремлевской пропаганды: Обороны Авдеевки осталось на 2-3 месяца (штурмовали с 2014 года)

1. Залужный заявил, что города Марьинка больше нет, поэтому “украинские войска отошли”. Вот только поэтому.

2. Также Залужный анонсировал сдачу Авдеевки через 2-3 месяца. Хочет к президентским выборам в России успеть, негодник.

3. Залужный переложил всю ответственность за мобилизацию украинцев на Зеленского и его окружение, заявив, что он никаких конкретных цифр не называл, а критерии по которым собираются мобилизовывать, это не его дело – ему интересно только само пушечное мясо, а сколько и по каким критериям будет мобилизовано, за это он не отвечает.

То есть тему с мобилизацией безглазых одноногих кастратов в количестве 500 000 будущих покойников Залужный и Зеленский сейчас перекидывают друг другу, так как не хотят отвечать за это очевидное преступление.

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