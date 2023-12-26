 

Рупор кремлевской пропаганды: Обороны Авдеевки осталось на 2-3 месяца (штурмовали с 2014 года)

26.12.2023, 19:05, Разное
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1. Залужный заявил, что города Марьинка больше нет, поэтому “украинские войска отошли”. Вот только поэтому.
2. Также Залужный анонсировал сдачу Авдеевки через 2-3 месяца. Хочет к президентским выборам в России успеть, негодник.
3. Залужный переложил всю ответственность за мобилизацию украинцев на Зеленского и его окружение, заявив, что он никаких конкретных цифр не называл, а критерии по которым собираются мобилизовывать, это не его дело – ему интересно только само пушечное мясо, а сколько и по каким критериям будет мобилизовано, за это он не отвечает.
То есть тему с мобилизацией безглазых одноногих кастратов в количестве 500 000 будущих покойников Залужный и Зеленский сейчас перекидывают друг другу, так как не хотят отвечать за это очевидное преступление.

Источник: Colonel Cassad


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