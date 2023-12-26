 

Установлена связь между употреблением алкоголя и икотой

26.12.2023, 18:50, Разное
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Как заявил в интервью изданию Live Science директор Национального института США по борьбе со злоупотреблением алкоголем Джордж Кооб, спиртное может вызывать сбои в работе диафрагмы, оказывая влияние на связи между нервными клетками и мышечными волокнами, таким образом провоцируя икоту.

То, что алкоголь способен оказывать влияние на нормальное функционирование мышц верхних дыхательных путей, подтвердили результаты исследования, показавшие, что этанол препятствует передаче сигналов между нервами и мышцами в образцах ткани нервно-диафрагмальной системы.

Кроме того, в состоянии алкогольного опьянения причиной икоты может являться гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, когда содержимое желудка попадает в пищевод.     


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