Установлена связь между употреблением алкоголя и икотой

Как заявил в интервью изданию Live Science директор Национального института США по борьбе со злоупотреблением алкоголем Джордж Кооб, спиртное может вызывать сбои в работе диафрагмы, оказывая влияние на связи между нервными клетками и мышечными волокнами, таким образом провоцируя икоту.

То, что алкоголь способен оказывать влияние на нормальное функционирование мышц верхних дыхательных путей, подтвердили результаты исследования, показавшие, что этанол препятствует передаче сигналов между нервами и мышцами в образцах ткани нервно-диафрагмальной системы.

Кроме того, в состоянии алкогольного опьянения причиной икоты может являться гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, когда содержимое желудка попадает в пищевод.