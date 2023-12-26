«Просто извинений недостаточно» – участников «Голой вечеринки» обязали провести «бал в традиционном русском стиле»

Статс-секретарь, заместитель министра культуры России Надежда Преподобная призвала принимавших участие в «Голой вечеринке» в московском клубе «Мутобор» звёзд немедленно начать публичную кампанию по восстановлению своей репутации.

Чтобы реабилитироваться в глазах общественности, деятелям культуры следует организовать бал «в традиционном русском стиле», заняться благотворительностью и публично отречься «от чуждого русским людям западного образа жизни».

– Этим гражданам я могу посоветовать только одно — соборное покаяние, молитва и активное участие в кампании по своей реабилитации. Мы, как природные русские люди, готовы простить раскаявшихся грешников. Остальных ждёт суровая кара, – сообщила Преподобная.

Большинство участников скандальной вечеринки в столичном клубе сразу же поддержали инициативу Минкульта и пообещали оперативно организовать новогодний бал за свой счёт. Некоторые звёзды уже опубликовали в своих социальных сетях справки о прохождении причастия, остальные пообещали обнародовать аналогичные документы до конца декабря.

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