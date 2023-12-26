Как подобрать себе комфортную зимнюю обувь на каблуке женщине за 60: лучшие тренды 2024 года

Может показаться, что для зрелых женщин главным критерием выбора обуви является комфорт. Но на самом деле помимо удобства они уделяют огромное внимание элегантности, актуальности моделей. Давайте рассмотрим основные тенденции обуви для женщин за 60 на 2024 год.

Высокие сапоги

Сапоги с высоким голенищем всегда придают изящный силуэт и женственный вид. Высокие сапоги на тонком каблуке прекрасно сочетаются с зимним нарядом, особенно если они из светлой замши. В новом сезоне в моде мягкие тона, особенно бежевый, персиковый, цвета шампанского. Не думайте, что сапоги и пальто одного цвета – это перебор. Такой однотонный образ будет смотреться весьма эффектно.

Высокие сапоги также прекрасно сочетаются со свитерами или модными платьями. Нейтральный черный цвет особенно подходит для тех, кто предпочитает броскую одежду с принтом. Сочетайте такую обувь с элегантным пальто того же или похожего оттенка.

Байкерские ботинки

В 2024 году в моде будет эксцентричная обувь, которая не имеет шанса остаться незамеченной. Байкерские ботинки отличаются аутентичным и авангардным стилем, который придает образу молодой и свободный вид. Они прекрасно сочетаются с кожаными пиджаками и юбками, вязаными свитерами, а также с макси-платьями.

Роскошные короткие ботинки

Кожаные ботинки до щиколотки заслуживают своего места в зимнем гардеробе, так как придают образу утонченную элегантность. Эта модель, более изысканная, чем байкерские ботинки, может быть с квадратным каблуком, лакированной отделкой или декоративными принтами. Джинсы скинни, кожаные перчатки и пальто с орнаментом прекрасно сочетаются с такими полусапожками из мягкой кожи.

Сапоги до колена

Сапоги до колена на плоской подошве элегантно подчеркивают фигуру и прекрасно сочетаются с юбками, длинными кожаными пальто или дутыми куртками. Такие сапоги будут прекрасно смотреться в ансамбле с плиссированной юбкой-карандашом нейтрального цвета. В качестве верха можно использовать кружевную рубашку. Комбинированная однотонная одежда является приоритетом. Такие модели станут настоящим хитом следующего года.

Коричневые замшевые ботинки на квадратном каблуке

Бархатистая замша выглядит очень изысканно, не оставляя равнодушной ни одну модницу. Главными оттенками следующего года станут коричнево-коньячный им верблюжий. Также актуальны будут замшевые коричневые ботинки с животным принтом, который никогда не выходит из моды.

Сочетайте их с джинсами скинни или черными брюками скинни. Квадратный каблук обеспечит достаточный уровень устойчивости. К тому же такие модели смотрятся очень по-молодежному.

Ковбойские сапоги

Обувь ковбойской тематики прекрасно подходит женщинам всех возрастов. Такие модели сапог смотрятся стильно и молодежно. В то же время они обеспечивают высокий уровень комфорта за счет удобной колодки и широкого голенища. Отдавайте предпочтение кожаным или замшевым сапогам, выполненным в бежево-коричневой цветовой гамме, пусть на них будет много характерных декоративных элементов. Несмотря на экстравагантность, такая обувь просто потрясающе вписывается в классический женственный стиль, который, как правило, предпочитают дамы за 60.