 

Российские ученые открыли новый вид гриба

26.12.2023, 17:40, Разное
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Как сообщает агентство ТАСС, группа ученых, представляющих Сибирское отделение Российской академии наук, открыла новый вид слизевика, представляющего собой нечто среднее между грибом и животным.

Неизвестный науке полугриб-полуживотное, название для которого еще предстоит придумать, был обнаружен во время экспедиции на Кольский полуостров, Таймыр и Забайкалье. Заведующий лабораторией экологии и геоботаники СО РАН Евгений Зибзеев уточнил: «Морфологически, анатомически и генетически не найдено ни одного (похожего) объекта, кроме одного далекого вида, но четко отличающегося по своим показателям. Название нужно обсуждать».

Стоит отметить, что слизевик, у которого полностью отсутствует центральная нервная система, обладает зачатками интеллекта и может выстраивать оптимальный маршрут до источника пищи.    


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