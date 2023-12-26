 

Кандидат от КПРФ Харитонов призвал электорат относиться с уважением к Егору Гайдару

26.12.2023, 17:33, Разное
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Популярный политик Николай Харитонов, которого КПРФ выдвинула кандидатом в президенты, призвал избирателей «отнесись с уважением» к Егору Гайдару, Анатолию Чубайсу и другим выдающимся экономистам-реформаторам. По его словам, они хотя в чём-то и ошибались, но всё-таки внесли неоценимый вклад в строительство постсоветской экономики России.

Общаясь с избирателями, он услышал фразу о том, что «из-за Гайдара и его реформ есть было нечего», и потребовал «немедленно прекратить клевету».

«Не надо рассказывать такое, я отлично помню те времена. Еды было навалом, полки в супермаркетах ломились. По всей Москве в рестораны очереди были. Вы зачем врёте? – возмутился он. – Не надо Гайдара очернять, не надо очернять Чубайса и прочих. Эти люди разгребали то, что мы, коммунисты, натворили. Вы им должны быть благодарны».

Позже Харитонов смягчил тон и добавил, что в регионах, возможно, всё было не так гладко, но никто, по его словам, не мешал всем желающим приехать в Москву и купить хорошие продукты, в том числе импортные, в супермаркетах.

«В советские годы как было – делаешь заказ в распределителе и только через неделю-две отправляешь водителя забрать. Потом ругаешься: то колбасы привезли килограмм вместо двух, то сок итальянский не довезли, разбился… Бардак, всё по заказу, всегда надо ждать. Вот только так нормальную еду и доставали, – вспомнил он. – А в 1990-х, благодаря в том числе и Гайдару, это всё стало доступным любому. Заграничные продукты в каждом магазине, заходи, покупай, сколько надо. Автомобили доступные, иномарки. Бери да покупай. И вот на такого человека вы клевещете? Зачем?»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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