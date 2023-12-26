Мнение: О фееричном факапе в «Что? Где? Когда?»… Трын-трава, говорите?

Выдохнем…

Рассказали в ЖЖ историю, как знатоки из клуба «Что? Где? Когда?» проиграли 5 млн рублей, не сумев ответить на вопрос одной женщины по всем известной песенке. Им поставили песню про зайцев из «Бриллиантовой руки», а в конце коварно спросили, что за «трын-трава», которую зайцы косили в полночь на поляне?

Посовещавшись, знатоки решили, что это — папоротник, на что легендарный ведущий Владимир Ворошилов с торжеством в голосе объявил, как они не правы. И что «трын-трава» означает высохшие остатки травы после покоса, то есть зайцы совсем уж бестолковым делом занимались.

Самое смешное, что это — также неправильный ответ! А верный…

Да, в некоторых областях России «трын-травой» называют травяной сор, но чаще всего — в уже скошенной траве после её превращения в сено. Вот эту мелкую труху, которая вываливается из копны или стога. Однако это вторичное значение. А самое главное — этимология.

Так что же такое «трын-трава» на самом деле?

В русском языке это выражение известно давно и означает ничего не стоящий пустяк, ерунду, всякий мусор. У Александра Пушкина есть фраза: «Теперь мне честность – трын-трава». Антон Чехов заявлял: «Или знать, для чего живешь, или все пустяки, трын-трава», а во «Врачебных советах» давал шутливую рекомендацию: «От насморка полезен настой из трын-травы, пить который следует натощак, по субботам».

Некоторые лингвисты говорят, что выражение произошло от слова «тын» — забор, ограда. У болгар есть схожее выражение — «тын-трава», буквально — сорняк подзаборный. Якобы русские добавили звук «р» для благозвучия — и понеслось. Но это очень слабая версия. Всё же для русского языка не типично внезапное появление «р» в неожиданных местах. А вот сочетания слов-созвучий как раз очень типичны для обыденной речи. Трень-брень, например: из этого звукоподражания вышли глаголы «тренькать» и «бренчать».

Возможно, не только они. Во многих диалектах есть слово «трынь» или, в полном варианте «трында»: пустая болтовня, трёп. Вообще, нечто пустое, засоряющее эфир, словесный мусор. Или просто сор. Хрень всякая. Соответственно, трынь-трава — сорняк. Ну а редукция мягкого знака в таких сочетаниях для русского языка вполне характерна.

ОК, но это ещё не всё.

Во многих южных регионах России ходят легенды о волшебной «трын-траве», растущей в укромных местах, на болотах и обладающей успокоительным эффектом. Выпьешь настой из такой травки, и все проблемы покажутся тебе пустяком, «трынью». А то, что некоторые травы нужно собирать именно в ночное время, знают не понаслышке многие.

Собственно, это всё как раз очень точно отражено в незатейливой песенке:

В тёмно-синем лесу,

Где трепещут осины,

Где с дубов-колдунов

Облетает листва,

Hа поляне траву

Зайцы в полночь косили

И при этом напевали

Странные слова:

А нам всё равно,

А нам всё равно,

Пусть боимся мы

Волка и сову.

Дело есть у нас –

В самый жуткий час

Мы волшебную

Косим трын-траву!

А дубы-колдуны

Что-то шепчут в тумане,

У поганых болот

Чьи-то тени встают…

Косят зайцы траву,

Трын-траву на поляне,

И от страха все быстрее

Песенку поют…

Ну а теперь, зная, что трын-трава растёт в болотистой местности и обладает успокаивающими, а то и одурманивающими свойствами, кто её назовёт?

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