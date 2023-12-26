 

Android 15 представит новую функцию – проверку аккумулятора в смартфоне

26.12.2023, 15:52, Разное
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Издание PhoneArena сообщает, что одним из ключевых нововведений в Android 15 будет полноценная отчетность о состоянии аккумулятора в смартфоне. Эта информация основана на сообщениях дата-майнера и разработчика Android Мишаала Рахмана.

По словам Рахмана, Google уже начала тестировать упрощенную версию этой новой функции. В рамках выпуска Pixel Feature Drop в декабре 2023 года, в разделе “Об этом устройстве”, появилась вкладка под названием “Информация о батарее”. В ней можно увидеть дату производства аккумулятора и количество циклов его перезарядки.

Рахман утверждает, что с релизом Android 15 Google планирует расширить эту функцию. Кроме того, она будет предоставлять информацию о текущей емкости батареи и ее производителе. Этот шаг, вероятно, позволит системе определить подлинность аккумулятора.

Особый интерес, согласно PhoneArena, вызывает возможность просмотра емкости аккумулятора. Время от времени его максимальная емкость снижается. Подробная информация о его использовании поможет пользователям определить, когда потребуется заменить батарею.


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