Британская молодёжь отказывается работать из-за проблем с психическим здоровьем

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В Великобритании более 500 тыс. человек в возрасте от 16 до 35 лет не имеют работы из-за проблем, чаще всего связанных с психическим здоровьем, пишет The Guardian. Их количество выросло на 44% за четыре года. Также число неработающих по причине болезни растёт и в других возрастных группах.



AP

В Великобритании количество людей в возрасте от 16 до 35 лет, которые не работают из-за проблем со здоровьем, выросло на 44% за 4 года, пишет The Guardian. Их сейчас около полумиллиона. Эксперты связывают скачок с растущим кризисом психического здоровья и недостаточным инвестированием в медицину.

Люди просто отказываются искать работу, ссылаясь на проблемы со здоровьем, чаще всего психическим. Главный секретарь казначейства Лора Тротт недавно подверглась критике, потому что заявила, что люди в любом случае должны выполнять «свой долг и работать дома, иначе им грозит сокращение пособий».

Проблемы с психическим здоровьем затрагивают более трети людей в возрасте от 16 до 35 лет, которые не работают по причине длительной болезни. Это может быть депрессия, нервное расстройство, тревожность. Растёт уровень неработающих из-за аналогичных проблем и среди людей в возрасте от 35 до 49 лет и от 50 до 64.

Доля людей, не работающих из-за проблем с психическим здоровьем, за 11 лет выросла почти вдвое — с 6,7% в 2012 году до 12,7% в 2023 году.

Главными причинами повальной безработицы принято считать недостаточное финансирование сферы медицины и психического здоровья, а также «постпандемический эффект», когда люди оказались надолго заперты у себя дома без возможности, к примеру, продолжить обучение. Как отмечает автор статьи, вмешивается и экономический фактор: молодые люди не могут рассчитывать на достойную зарплату и «испытывают финансовые трудности из-за высокой арендной платы».

Эта ситуация пагубно сказывается на экономике и общей работоспособности населения. Прогнозы при этом неутешительные: к 2030 году ещё более полумиллиона жителей Великобритании будут страдать от заболеваний, ограничивающих трудовую деятельность.