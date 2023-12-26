Плетение елочкой с пучком, повязка с бантом и экстравагантная коса: быстрые и эффектные прически для особых случаев

Каждой представительнице прекрасного пола хочется блистать на праздничной вечеринке в честь встречи Нового года. В том числе и удивить гостей своей эффектной прической. Но среди множества хлопот на сложный вариант может не хватить времени. В связи с этим стилисты предлагают быстрые укладки, которые подходят для особых случаев.

Объемная прическа с лентой

Укладка, как на фото слева, хорошо смотрится на прямых волосах, поэтому предварительно следует “отутюжить” локоны. После этого отведите пряди назад и заплетите косу, но следите, чтобы волосы не лежали плашмя на макушке. Сделайте из косы пучок, затем завяжите вокруг головы ленту, а под ней вытяните пряди немного вперед, чтобы они стали более объемными.

Яркий бант

Немного взъерошьте свежевымытые волосы, затем зачешите челку назад и закрепите верхнюю часть волос резинкой. Яркая лента сделает эту простую прическу праздничной.

Плетение елочкой с пучком

Плетение елочкой – это всегда хороший выбор прически для торжественных случаев. На снимке слева видно, что концы волос, отведенные назад и уложенные сверху в виде пучка, обрамленного милым голубым бантиком, придают укладке оригинальности.

Экстравагантная коса

С помощью плойки завейте крупные локоны. Сделайте боковой пробор, затем, оставив свободно свисающую у лица прядь, соберите волосы сзади, немного сбоку. В завершение оберните свободную прядь вокруг основной массы волос и закрепите ее заколками под “косой”.

Элегантный пучок

Для создания этой прически сформируйте из локонов, закрученных в тугие спирали, элегантный пучок. На затылке оставьте толстую прядь, из которой заплетите косу и оберните ее вокруг пучка, закрепив шпильками, чтобы придать укладке больше объема.

Просто, но красиво

Иногда простое оказывается самым красивым. Разделенные посередине, свободно закрепленные сзади и мягко ниспадающие волосы сами по себе смотрятся привлекательно, но вы можете сделать их особенными с помощью изящного ободка.

Сверкающие “булочки”

Хотите появиться на празднике с экстравагантной укладкой? Сделайте два небольших пучка и посыпьте их блестками. Но можно также разместить блестки сзади, вдоль пробора. Для придания законченного образа можно добавить немного блеска на веки, на шею или на одежду, главное – не переборщить.

С элегантной теплой повязкой

Если новогоднее мероприятие проводится на открытом воздухе, вы также можете выглядеть элегантно. Для этого завейте крупные локоны и осторожно наденьте на голову повязку. После этого приподнимите кверху волосы на макушке.

Небрежная импровизация

Даже если вы не умеете самостоятельно делать прически и не успели записаться к парикмахеру, вы можете создать нетривиальный, немного небрежный, но при этом притягательный, современный образ. Для этого нужно лишь заплести косу, оставив длинный свободный конец, завязав бант и надев шляпу. Здесь важно подобрать ленту в тон шляпе, и вы будете выглядеть безупречно.

Элегантность и креатив в одном флаконе

Разделите волосы на боковой пробор. Оставьте их свободно струиться с одной стороны, а с другой заплетите на виске французскую косичку. Это отличное решение для тех, кто хочет выглядеть элегантно, но не скучно.

Пучок с красивой заколкой

Один из самых простых вариантов – это небрежно собранный пучок, украшенный красивой блестящей заколкой в виде банта. При этом пучок необязательно должен находиться строго посередине. Такая небрежность соответствует модным тенденциям. А выбившиеся пряди можно не заправлять, чтобы образ не был слишком строгим.

Цветовой контраст

Эта прическа выглядит особенно эффектно, если в светлых волосах присутствуют темные пряди, выкрашенные по всей длине. Разделите волосы на три равные части и закрепите среднюю под затылком так, чтобы резинка держалась на ней свободно. После этого возьмите одну боковую прядь, скрутите ее и, удерживая, заведите под резинку, а затем повторите то же с третьей прядью. Скрепите “конструкцию” бантом.