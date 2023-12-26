 

Reddit: за все время на YouTube было загружено больше 13,3 млрд видеороликов

26.12.2023, 14:40, Разное
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Пользователь Reddit и видеоблогер Итан Цукерман, в сотрудничестве с разработчиком сервиса PushShift, создали скрипт для подсчета всех видеороликов, загруженных на YouTube за время существования этой платформы.

Всего с 2006 года на YouTube было загружено 13,325 миллиарда видеороликов. Наибольшее количество, примерно 4 миллиарда, появилось на платформе в 2023 году, в то время как наименьшее число роликов было загружено в 2006 году.

Интересно, что лишь 4% из всех этих видео набрали более 10 тысяч просмотров, в то время как 13% имеют менее 1 тысячи просмотров. Примерно 5% видеороликов даже не имеют ни одного просмотра. Большинство видео на YouTube лишены лайков и комментариев. В среднем каждое видео имеет 39 просмотров, и только те видеоролики, которые набрали не менее 10 тысяч просмотров, попадают в раздел “Рекомендации”.

Из отчета также следует, что самым популярным языком видеороликов на YouTube является английский (32% от всех загруженных видеороликов). На втором месте находится хинди с долей 10,5%, а на третьем испанский с долей 8%. Арабский и русский языки замыкают пятерку лидеров с показателями 6% и 5,6% соответственно.


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