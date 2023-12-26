 

В Новой Москве построят крупнейший в стране крытый аквакурорт и термально-оздоровительный комплекс

26.12.2023, 14:35, Новости дня
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Семимильными шагами развивается Новая Москва. На присоединенных территориях столицы вырастают масштабные жилые комплексы, строятся объекты социальной инфраструктуры, спортивные площадки и развлекательные центры. Так, в поселении Сосенском
появится крупнейший в стране крытый аквакурорт и термально-оздоровительный комплекс.

Они станут частью событийно-развлекательного кластера, который формируется около станции метро “Прокшино”. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев подчеркнул, что возведением объектов займется инвестор.

Концепция и архитектурно-градостроительное решение уже утверждены, уточнил чиновник. По его словам, в составе комплекса также построят четырехзвездочную гостиницу на 250 номеров. Сам же аквакурорт займет площадь 25,5 тысячи квадратных метров.

“Здесь разместят несколько крытых бассейнов и один круглогодичный открытый с аттракционами. Кроме того, планируется обустроить искусственную гору высотой 2,5 метра с маршрутами движения против течения воды для каньонинга”, – рассказал Андрей Бочкарев.

Вокруг аквакурорта обустроят большой парк с променадом, а также пешеходными и велосипедными дорожками, по котором можно будет пройти от станции метро “Прокшино”, рядом с которым и формируется масштабный событийно-развлекательный кластер.

Кроме того, на участке площадью 122,5 гектара расположатся 13 спортивных, развлекательных, культурных и образовательных объектов общей площадью более 500 тысяч квадратных метров. А термально-оздоровительный комплекс возведут в составе жилого комплекса.

«В основе его архитектурного образа лежат водные мотивы. Они проявляются и в изогнутой форме самого здания, и в оформлении входной группы, которая будет напоминать набегающую волну”, – отметил Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в двухэтажном здании площадью порядка четырех тысяч квадратных метров оборудуют флоатинг-бассейн площадью 180 квадратных метров. Возле входа разместят террасу-кафе с навесом. Фасад выполнят в древесном цвете, во всю высоту сделают панорамное остекление.


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