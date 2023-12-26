Мнение: Самый непристойный сериал

Сага об Опущенном

Из всех просмотренных мной за последние пару месяцев российских сериалов (а я заценил много, штук 10, догонял, так сказать, упущенное) самый, пожалуй, эпатажный (и один из самых интересных) – «Хрустальный», про маньяка-убийцу-педофила. «Слово пацана» я еще до конца не досмотрел, так что он у нас пока вне рейтинга. «Хрустальный» – такой классический «нуар», мрачный, атмосферный, безнадежный – словом, всё, как мы любим.

Но дело не в этом, а в основе сюжета. Он абсолютно непристоен в специфически нашем, российском смысле слова, поскольку заходит на полностью табуированную территорию, вызывающую у широких масс русских людей, пронизанных с самого раннего детства и до седин идеологией АУЕ и так называемыми «понятиями», шок и трепет, спровоцированные, в свою очередь, страхом социальной смерти. «Оставь надежду всяк сюда входящий». Кстати, это еще означает, что, по всей видимости, не далее как с 10 января будущего года, когда настанет срок вступления в силу кафкианского «Закона о запрете международной организации ЛГБТ», сериал «Хрустальный» будет запрещен и проклят Роскомнадзором – российское законодательство все последние годы активно адаптируется под «понятия», что в общем логично, если учесть, какая именно социальная страта полностью и безраздельно захватила власть в России.

О чем речь? Нет, если говорить о каком-то обилии «обнаженки» или о сценах горячих совокуплений – в этом смысле для обычного кабельного сериала (который не предполагался изначально к показу по телевидению) «Хрустальный» вполне в русле, особо не выделяется. Но дело в другом: основная сюжетная линия – охота «органов» в небольшом городке где-то на границе с Украиной (sic!) на маньяка-педофила, который промышляет похищениями мальчиков 8-10 лет, коих маньяк подвергает постоянным гомосексуальным изнасилованиям. И – самая пикантная вишенка в сюжете! – главный «охотник», следователь СК, присланный из Москвы – сам является таким вот изнасилованным в детстве мальчиком, который выучился на криминалиста и стал лучшим в стране специалистом по маньякам.

Другими словами, сериал мог бы называться «Следствие ведет Опущенный». С точки зрения современного европейского или даже американского кинематографа в таком сюжете, возможно, нет ничего необычного или шокирующего (хотя я, честно говоря, что-то вот так навскидку не припомню произведений с такого типа героями ни в кино, ни в книгах). Но здесь, в России…!

Наше общество – причем независимо от социального статуса или территориального распределения – буквально пронизано зековскими «понятиями», изначально сложившимися среди обитателей тюрем и колоний. Отдельный вопрос – почему это так тотально, но по факту…

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