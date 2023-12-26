Лакированные ногти – самая горячая новинка декабря: особенности модного нейл-арта

Зимой многие выбирают темный цвет маникюра: бордовый, синий, черный, и этот декабрь принес нам интересную новинку. Если вы тоже любите темный маникюр, то стоит обратить внимание на новый тренд зимы – 2023-2024 – это лакированные ногти.

Новый тренд зимы

Лакированный маникюр – это короткие, темные и очень блестящие ногти, которые создают глянцевый зеркальный блеск. Эти ключевые особенности делают его изысканным и модным. Такой маникюр подойдет для свидания, для офиса и даже для встречи Нового года.

Любители максимальной длины тоже могут поэкспериментировать, но именно короткие ногтевые пластины сейчас в моде, и именно на них создается этот потрясающий лакированный эффект.

Короткие ногти сегодня в тренде

Популярность лакированного маникюра стремительно растет. Возможно, дело именно в широком распространении коротких ногтей.

Мода на длину ногтей постоянно меняется: от экстремально длинных до очень коротких. Максимально длинные, конечно, никуда не денутся, но сегодня их заменяют простые и натуральные ногти. Ведь такой маникюр очень удобно носить.

Новый лакированный тренд для молодых и пожилых женщин

Глубокий темный маникюр создает особый эффект: коротким темным ногтям придает глянцевый блеск и привлекательность. Короткую длину часто недооценивают, тем более темный маникюр неплохо смотрится и на длинных ногтях. При этом короткие ноготочки гораздо более удобные в носке, и это их большой плюс.

Такой маникюр можно сделать дома самостоятельно или посетить маникюрный салон. Если вы любите блестящие, не матовые цвета, то этот тренд обязательно стоит попробовать. Лакированный маникюр идеально подходит как для молодых, так и для пожилых женщин.

Лакированные ногти в домашних условиях

Современный маникюр легко сделать в домашних условиях самостоятельно. Сначала нужно подпилить ногти и придать им нужную форму: элегантно закругленную или мягкую квадратную. Эти формы смотрятся очень красиво и популярны всегда. Важно: подпиливать обязательно нужно только сухие ногти, иначе можно их сломать или навредить ногтевой пластине.

После этого нужно удалить кутикулу. Подержите пальцы в теплой мыльной воде около 5 минут, отодвиньте кутикулу деревянной палочкой, обрежьте лишнее ножницами для маникюра или кусачками.

Дальше нужно обезжирить ногти с помощью специального средства и нанести базовый лак. С базовым лаком цвет наносится более равномерно и держится дольше.

Цветной лак берем темный, лучше наносить его в 2-3 слоя, хорошо просушивая каждый слой. По желанию сверху можно добавить блеска.

Завершить маникюр нужно топовым покрытием, чтобы цвет смотрелся глянцевым и более глубоким. Также под завершающим покрытием цвет будет держаться дольше.

Маникюр готов. Для более праздничного вида ногти можно украсить стразами, блестками, геометрическим рисунком, различными наклейками и другими украшениями. С блестящими стразами или с серебристым блеском темный маникюр смотрится особенно волшебно и нарядно. Обязательно попробуйте сделать лакированные ногти этой зимой на новогодние праздники.