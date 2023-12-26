 

«Это исторический рудимент» – Ватикан призывает переименовать Юлия Цезаря в Григория Цезаря

26.12.2023, 13:33, Разное
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Группа кардиналов Римско-католической церкви во главе с Анджело Висконти опубликовала открытое письмо к ООН, в котором призывает довести до конца брошенную на полпути календарную реформу, начатую по инициативе папы Григория XIII в конце XVI века.

В частности, святые отцы призывают переписать учебники, заменив имя полководца Гая Юлия Цезаря на Григория Цезаря, а также переименовать названный его именем месяц июль.

Замена юлианского календаря на григорианский была делом жизни понтифика, сказано в письме. Он отдал ему почти 20 лет жизни, убеждая христианских правителей Европы и Америки в необходимости отказаться от устаревшего и научно некорректного календаря, установленного языческим императором Юлием Цезарем. Однако противодействие консервативных сил как в самой католической церкви, так и за её пределами не позволили папе довести дело до логического завершения.

В григорианском календаре остался месяц июль, а имя самого полководца осталось в музеях, учебниках истории и множестве других источников, из-за чего память о нём дожила до наших дней. По задумке Григория XIII, Юлий Цезарь должен был быть переименован в Григория и стать одним из сотен раннехристианских мучеников, а потом память о нём должна была постепенно размываться и теряться в веках истории.

– Насколько мы понимаем, официально Святой престол не поддерживает позицию кардиналов, – прокомментировал ситуацию генсек ООН Антониу Гуттериш. – Однако тут есть о чем задуматься. Странно видеть в названии месяцев имя человека, да к тому же бывшего язычником и гомосексуалистом. Это неприемлемо даже в некоторых христианских странах, не говоря уже о мусульманах, индусах и прочих евреях. Конечно, менять его на Григория – идея слегка обветшалая. Мы найдём другого человека, в честь которого можно переименовать июль. Например, его можно назвать Владимир – в честь отважно обороняющегося президента Украины Владимира Зеленского.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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