 

В Москве проходит акция “Добрая елка”

26.12.2023, 12:15, Новости дня
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В российской проходит акция “Добрая елка”, в рамках которой любой желающий может перевоплотиться в Деда Мороза и исполнить мечты детей, которые остались без попечения родителей, имеют ограничения по здоровью или воспитываются в малообеспеченных семьях.

Принять участие можно до 29 февраля. Акция проводится на семи бесплатных катках “Московских сезонов” и на других популярных площадках города. Организатором выступает столичный комитет общественных связей и молодежной политики.

Чтобы принять участие в акции, будущим зимним волшебникам необходимо найти “добрую елку”, украшенную открытками с желаниями подопечных благотворительных фондов и некоммерческих организаций. Далее всем желающим помогут волонтеры.

Елки с детскими желаниями установлены, в том числе, в пунктах проката бесплатных катков проекта “Московские сезоны”. На всех площадках дежурят добровольцы ресурсного центра “Мосволонтер”, которые дают необходимую информацию помогают оставить заявку участие.

К слову, желания у детей самые разные: кто-то мечтает о коньках или планшете, а кто-то хочет попасть в Большой театр. Меж тем, одним из главных условий акций является лимит на стоимость подарка – не более десяти тысяч рублей. Кроме того, подарок нельзя заменить денежным переводом.

Все подарки разделены на категории: “Развивающие материалы и книги”, “Музыкальные инструменты”, “Товары для хобби”, “Детские игрушки”, “Цифровая техника”, “Спортивный инвентарь”, “Одежда и наряды”, “Событие” и “Экскурсия”.

В прошлом году в акции “Добрая елка” приняли участие 140 некоммерческих организаций, которые совокупно исполнили более тысячи желаний. Узнать подробнее о детских мечтах и на время стать Дедом Морозом можно также на официальном сайте акции.

Кроме того, найти “добрую елку” можно на катках, расположенных на площади Революции, а также по адресам: улица Соколово-Мещерская, владение №23, Коптевский бульвар, владение №18, Профсоюзная улица, владение №41, улица Перерва, владение №52, Волгоградский проспект, дом №119, Городецкая улица, владение №1.


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