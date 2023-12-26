Рупор кремлевской пропаганды: В Феодосии поврежден БДК Новочеркасск

МО РФ сообщило о повреждениях БДК "Новочеркасск" в Феодосии в результате ночного удара крылатыми ракетами.

Корабль получил ощутимые повреждения, есть погибшие еи раненые. Небольшие повреждения получили дома у берега, в которых были выбиты стекла.

Также заявлено о сбитие двух Су-24 запускавших крылатые ракеты по Феодосии.

ФСБ установило лиц, которые снимали ракетную атаку на Феодосию и выкладывали видео в сеть. Выложивших ждут правовые последствия.

—